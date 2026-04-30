Ignacio Alonso y Diego Lugano jugaron un torneo de fútbol junto al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez

Con motivo del 76° congreso de la FIFA, en Vancouver Canadá, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, encabezó la delegación en representación del fútbol sudamericano y la intención del mandamás es presentar en el congreso su plan para que el Mundial 2030, por única vez, pase de 48 a 64 selecciones participantes.

Antes de congregarse en salas de reuniones, los directivos y algunas leyendas del fútbol mundial saltaron a la cancha para el Torneo de Delegaciones, que tuvo representantes de UEFA, Concacaf y de las federaciones de Asia, África y Oceanía; además de Conmebol. La Confederación Sudamericana de Fútbol estuvo vestida de verde para el torneo amistosos y, además de la participación del presidente, el paraguayo Domínguez, tuvo en sus filas a dos uruguayos: Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y el excapitán de la selección uruguaya y exjugador del Sao Paulo de Brasil y Fenerbahce de Turquía, entre otros, Diego Lugano.

Además, el equipo de Conmebol contó con la participación del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, y de exjugadores de la albiceleste como Nery Pumpido, Javier Zanetti y Esteban Cambiasso.

El encuentro, más allá del resultado deportivo, sirvió como excusa para la recreación y sobre todo para la integración de las máximas autoridades del fútbol a nivel mundial. El lenguaje del deporte es universal. “¡Tarde de fútbol en Vancouver! Disputamos el Torneo de Delegaciones y pasamos un gran momento en la previa del Congreso de la FIFA. Es siempre un placer compartir el campo con leyendas mundiales”, escribió en sus cuentas de redes sociales el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y compartió un video de la jornada.

¡Tarde de fútbol en Vancouver! Disputamos el Torneo de Delegaciones y pasamos un gran momento en la previa del Congreso de la FIFA. Siempre es un gusto compartir una cancha con leyendas mundiales. pic.twitter.com/0CLZkN459n — Alejandro Domínguez (@agdws) April 30, 2026

La intención de Conmebol para el Mundial 2030

Hasta el momento, la FIFA tiene previsto que Argentina, Paraguay y Uruguay organicen un partido cada uno para la Copa del Mundo 2030, que celebrará los 100 años de la primera edición, que se definió en el estadio Centenario de Montevideo. La intención de Conmebol de elevar el número de selecciones que participen tiene que ver con que, si pasan de 48 a 64, habría más chances de que los países de Sudamérica puedan organizar más que un partido cada uno; incluso llegar a ser sede de un grupo.

Otro de los rumores, antes del congreso de este jueves, es la posibilidad de que Conmebol pueda incluir en su calendario otra competición a nivel de clubes, además de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Algo similar a lo que ocurre a nivel UEFA con la Conference League, detrás de la Champions y la Europa League.

“¡Ya estamos en el 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá! Felicitaciones querido Presidente Gianni Infantino por la organización de este importante evento. Otra gran oportunidad para seguir trabajando por el desarrollo del fútbol”, escribió Domínguez en su cuenta de X (ex Twitter).