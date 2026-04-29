La FIFA aumenta un 15% los premios del Mundial 2026 y repartirá 871 millones de dólares entre las selecciones

La FIFA resolvió aumentar en un 15% la asignación económica destinada a las selecciones que participarán en el Mundial 2026, lo que eleva el monto total a repartir a 871 millones de dólares, según anunció el organismo tras su reunión de Consejo en Vancouver.

La decisión se da en el marco del “éxito comercial” de la próxima Copa del Mundo, que será la más grande de la historia con 48 equipos y 104 partidos, y también como respuesta a las preocupaciones planteadas por varias federaciones por el aumento de los costos operativos, logísticos y de viaje en Norteamérica.

En ese contexto, el torneo contará con el mayor fondo de premios en la historia del organismo, consolidando una política de incremento tanto en las cuotas de participación como en las recompensas deportivas. De hecho, cada una de las selecciones clasificadas tendrá asegurado un piso económico superior a los 10 millones de dólares —en torno a los 10,5 millones—, lo que busca garantizar condiciones mínimas para afrontar una competencia marcada por su expansión y complejidad organizativa.

El nuevo esquema incluye mejoras en todos los rubros. La subvención para la preparación de cada selección pasará de 1,5 a 2,5 millones de dólares, mientras que el premio por clasificación sube de 9 a 10 millones. Además, se suman contribuciones adicionales para cubrir gastos de delegaciones y una mayor asignación de entradas, con un valor total que supera los 16 millones de dólares.

Este refuerzo económico también se apoya en las proyecciones de ingresos récord para el ciclo mundialista, impulsadas por el aumento de sedes, partidos, derechos televisivos y acuerdos comerciales. A su vez, la FIFA mantiene negociaciones con distintas asociaciones para ampliar aún más los recursos disponibles y reforzar programas de desarrollo a nivel global.

Gianni Infantino le da el premio de la paz de la FIFA a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: AFP.

“El fútbol vive el mejor momento financiero de su historia y eso nos permite redistribuir recursos de forma sin precedentes entre nuestras asociaciones miembro”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El incremento también refleja el crecimiento económico del torneo: se estima que la FIFA generará unos 13.000 millones de dólares en el ciclo mundialista que culminará en 2026.

En cuanto a los premios deportivos, ya se había confirmado que el campeón del Mundial recibirá 50 millones de dólares, el subcampeón 33 millones, el tercero 29 millones y el cuarto 27 millones, cifras que superan ampliamente lo repartido en Catar 2022.