Mundial 2026: los 24 sparrings que citó Marcelo Bielsa para Uruguay con fuerte presencia de Nacional y Peñarol

Se dieron a conocer los 24 juveniles que serán los sparrings de la selección de Uruguay de cara a la preparación del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Entre ellos hay cinco futbolistas de Nacional y seis de Peñarol convocados por Marcelo Bielsa para que colaboren en la preparación de la Celeste en la cita más importante del fútbol de selecciones.

La mayoría de esos jugadores de los equipos grandes han tenido rodaje en Primera División o sus nombres vienen sonando desde hace un tiempo. Muchas de esas primeras apariciones en la máxima división las obtuvieron en la Copa de la Liga AUF, certamen de verano amistoso que organizó la casa madre del fútbol local, y que ganó Progreso.

Paulo da Costa, Brian Barboza, Rodrigo Alvez, Julio Daguer, Germán Barbas y Brandon Álvarez fueron los que citó Bielsa del conjunto mirasol. Tuvieron minutos en el certamen de verano e incluso llamaron la atención de los hinchas como fue el caso de Álvarez. Barbas, por su parte, no jugó porque transitaba la última parte de su recuperación de la rotura de ligamentos de la rodilla.

Los futbolistas de Nacional que citó el entrenador argentino fueron: Román Clemate, Federico Bais, Luciano González, Agustín dos Santos y Rodrigo Martínez. Cabe destacar que Bais, González, Dos Santos y Martínez han tenido cierta participación en el primer equipo albo en esta temporada 2026.

De esta manera, Uruguay comienza a ultimar todos los detalles para poder prepararse de la mejor forma a la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos 2026.

La lista de los sparrings de Uruguay

A continuación, los 24 sparrings que convocó Marcelo Bielsa: Paulo da Costa (Peñarol), Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Brian Barboza (Peñarol), Pablo Cardozo (Danubio), Mateo Caballero (Defensor Sporting), Benjamín García (Montevideo City Torque), Ignacio Fernández (Boston River), Román Clemate (Nacional), Rodrigo Alvez (Peñarol), Yuri Oyarzo (Racing), Federico Bais (Nacional), Julio Daguer (Peñarol), Tomás Shaw (Montevideo City Torque), Luciano González (Nacional), Pablo Alcoba (Albion), Agustín dos Santos (Nacional), Germán Barbas (Peñarol), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Rodrigo Martínez (Nacional), Alexander Velázquez (Danubio), Nicolás Azambuja (Danubio), Brandon Álvarez (Peñarol), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Lautaro Silveira (Montevideo City Torque).

El calendario de Uruguay en el Mundial

Federico Valverde festeja su gol para la selección uruguaya ante Inglaterra durante el amistoso en Wembley. Foto: AFP

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.