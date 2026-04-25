Rampla Club Social: éxito en Villa del Cerro, con una cuota que se adecúa a la "realidad de un barrio popular"

Rampla Juniors atraviesa la peor crisis futbolística de su historia: debuta en pocos días en la Divisional C contra Mar de Fondo, siempre y cuanto Foster Gillett cumpla su palabra y ponga el dinero que adeuda el club, que se gestiona como SAD desde enero 2024. Pero a nivel de la Asociación Civil, la realidad deportiva en general es otra muy distinta, porque desde agosto 2022 el Rampla Club Social no para de sumar adeptos del barrio en la Villa del Cerro.

“Se trató de un proyecto que acercó un grupo inversor, que entre otros encabeza el Arq. Jorge Pérez Huelmo, para realizar sobre terrenos de Rampla que hubo que regularizar. La propuesta es de 2009, pero no fue hasta 2021 cuando asumí como presidente que dimos luz verde”, explicó a Ovación el extitular picapiedra Daniel Bianchi.

El grupo inversor adquirió la administración del Club Social por 26 años, pero Rampla recibe un porcentaje de la recaudación por determinada cantidad de socios luego de haber superado los 500. Hoy el número de personas asociadas ronda los 1.000.

La piscina con la que cuenta Rampla Club Social. Foto: Estefanía Leal.

Según explicó Pérez Huelmo, el interés como inversores nació de un estudio de mercado que reveló una necesidad para unas 180.000 personas residentes en la zona, que no contaban con un centro de esas características, cuando proliferan en distintos barrios de la capital. En ese sentido, Bianchi hizo un apunte importante: “Procuramos que el precio de la cuota social se adecuara a la realidad de un barrio popular. El costo es aproximadamente un 50% más económico que otros clubes de Montevideo, y hay convenios con el Sunca y otras entidades sociales para que todos tengan acceso”.

El club cuenta con un gimnasio de 20 por 40 metros destinado a la práctica de diferentes deportes de interior, cuatro vestuarios y una sala para actividades de menor concurrencia. Pero la joya es una piscina de 25 metros que se llenó el mismo día que Rampla le ganó a Juventud por los playoffs de Segunda División y confirmó su ascenso a Primera, el 27 de enero de 2024. “Ese día fui el primero en tirarme a la piscina para celebrar el ascenso”, recordó Bianchi en una simpática anécdota.

El proyecto de la piscina es uno del arquitecto Vaia de 1964 que no pudo culminarse, pero se excavaron e instalaron las bases sobre las que 60 años más tarde finalmente se diseñó y construyó la piscina.

Las actividades del Rampla Club Social. Foto: Estefanía Leal.

Para que se concretara el proyecto fue muy importante el apoyo de la Intendencia de Montevideo, de la entonces jefa comunal Carolina Cosse y del actual ministro de Trabajo Juan Castillo, “un gran ramplense que colaboró para que se hiciera realidad”, según señaló Bianchi.

Sobre los detalles técnicos de la construcción, Pérez Huelmo detalló que “hubo que nivelar la base por la pendiente que hay por la calle Barcelona”.

También explicó que “debido a la morfología del Cerro” tiene un detalle interesante: ascensores para trasladarse entre las diferentes plantas “para que sea accesible para todos”.

La fachada del Rampla Club Social. Foto: Estefanía Leal.

El Rampla Club Social hoy es una realidad que concentra a un montón de gente del barrio y es una obra que “logró la capitalización del patrimonio de la Asociación Civil de Rampla Juniors”, hizo hincapié Bianchi, en una evidente señal de disconformidad a la gestión actual del Picapiedra. “Claro que estamos preocupados y atentos a la situación deportiva del club actualmente, porque cuando nos fuimos en 2024 lo dejamos en la A”, sostuvo.

Al final señaló que junto a su agrupación piensan en 2027, año en el que se cumplen 100 años del Campeonato Uruguayo obtenido por Rampla y para cuando espera que el club vuelva a formar parte del fútbol profesional uruguayo.