Campeonato Uruguayo de la Divisional C: fixture, cuándo inicia, formato y contra quién debuta el Deportivo LSM

El Estadio Centenario fue testigo este viernes del sorteo de la Primera Divisional C, que tiene previsto su comienzo para el viernes 25 de abril y tendrá la participación del Deportivo LSM, propiedad de Luis Suárez y Lionel Messi, así como la de clubes históricos como Rampla Juniors, Sud América y Bella Vista.

Según lo establecido, Deportivo LSM debutará en el Torneo Inicial frente a Canadian, al tiempo que el Picapiedra será rival de Mar de Fondo. Por su parte, Los Buzones deberán medirse ante el Sportivo Bella Italia, que tiene a Fernando Muslera como uno de los socios de esa Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

En el caso de los Papales, se enfrentarán ante Los Halcones.

El formato del Campeonato Uruguayo 2026 de la Primera Divisional C

La disputa por el título de la Divisional C tendrá 29 aspirantes y, de acuerdo al formato de la competición, comenzarán jugando el Torneo Inicial en tres grupos: dos con 10 integrantes y uno con nueve. La serie A la conforman Deutscher, Bella Vista, Alto Perú, Frontera Rivera, Rocha, Mar de Fondo, Deportivo Italiano, Los Halcones, Cooper y Rampla Juniors.

En tanto, la serie B está integrada por Potencia, Artigas, Durazno, Parque del Plata, Deportivo LSM, Platense, Lito, Salus, Canadian y Basáñez.

La serie C la disputarán Salto, Terremoto, Villa Teresa, Sud América,

Deportivo Colonia, Bella Italia, Villa Española, Huracán Buceo y Los Gorriones.

🗓️ 𝗧𝗢𝗥𝗡𝗘𝗢 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟



Así se juega el primer torneo del Campeonato Uruguayo 2026.#PrimeraC pic.twitter.com/0Y9Q2s0az4 — Primera Divisional C (@DivisionalCAUF) April 18, 2026

Todos los cruces de la primera fecha de la Divisional C

En el marco del grupo A, Deportivo Italiano se medirá con Deutsche,

Bella Vista con Los Halcones, Rocha ante Frontera Rivera, Alto Perú frente a Cooper y Rampla Juniors contra Mar de Fondo.

Mientras tanto, en el grupo B Basáñez tendrá como rival a Artigas en su estreno, Durazno a Parque del Plata y Lito deberá jugar ante Platense. En el caso de Potencia tendrá como adversario a Salus y Canadian al recién ascendido Deportivo LSM.

En el grupo C también se jugarán partidos atractivos dado que Deportivo Colonia se estrenará ante Salto, Villa Española contra Terremoto y Bella Italia frente a Sud América, así como Villa Teresa contra Huracán Buceo por el grupo C. Los Gorriones descansarán en la primera jornada dado que les tocó fecha libre.