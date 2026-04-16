Lionel Messi compra el club Cornellá y refuerza su perfil de inversor tras su experiencia en Uruguay con LSM

Lionel Messi sigue construyendo su legado fuera de la cancha. El argentino campeón del mundo, actualmente figura del Inter Miami, dio un paso importante en su faceta empresarial al convertirse en propietario del UE Cornellá, equipo que milita en la Tercera RFEF de España.

El club catalán oficializó la operación destacando el fuerte vínculo de Messi con Barcelona, ciudad donde se formó y brilló durante años en el Barcelona. Sin embargo, este movimiento no es aislado: forma parte de una estrategia más amplia del rosarino en el mundo del fútbol.

"Unió Esportiva Cornellá" es un club de fútbol de la localidad catalana de Cornellá de Llobregat ubicado en Barcelona, España. Fue fundado en 1951 y actualmente milita en el grupo cinco de la Tercera Federación, quinta categoría del fútbol español, tras haber descendido en la temporada 2024-25.

Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el golero de la Selección Española y del Arsenal, David Raya, también Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barcelona como en Inter Miami.

Lionel Messi y Luis Suárez, del Inter Miami CF, asisten a un evento en honor al Inter Miami CF, campeón de la Copa MLS 2025, en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, D.C Foto: AFP

En ese sentido, el desembarco de Messi en el Cornellá tiene un antecedente cercano en Uruguay, donde Messi ya había mostrado interés en el desarrollo de proyectos deportivos al vincularse con Deportivo LSM tras la invitación de Luis Suárez. Esta iniciativa, ya en el primer año obtuvo resultados positivos donde LSM ascendió a la tercera división del fútbol uruguayo. Sin embargo, se busca que el enfoque esté en la formación y proyección de talento.

Con este antecedente y ahora con la compra del club español, Lionel Messi marca una señal clara de hacia dónde apunta su visión una vez que deje la actividad profesional.

Ahora, con la compra del Cornellá, el salto es mayor: ya no se trata solo de acompañar un proyecto, sino de liderarlo desde la propiedad. El club, que pelea por el ascenso, podría convertirse en una plataforma ideal para potenciar jóvenes futbolistas y desarrollar una estructura moderna, alineada con las tendencias del fútbol global.

A sus 38 años, Messi combina su vigencia dentro del campo con una creciente presencia fuera de él, siguiendo el camino de otras figuras que apostaron por la gestión deportiva. En su caso, con un sello propio: proyectos vinculados al desarrollo, el arraigo territorial y la proyección internacional.

Así, entre Catalunya y Montevideo, el argentino empieza a trazar un nuevo mapa en su carrera, uno en el que su influencia ya no se mide solo en goles y asistencias, sino también en decisiones que pueden impactar en el futuro del fútbol.

Con información de EFE y AFP.