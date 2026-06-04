Vecinos de Carrasco y Punta Gorda denuncian “inseguridad diaria”: robos, acoso y amenazas de muerte

Vecinos organizados de Carrasco y Punta Gorda escribieron una carta dirigida a la dirección general de Conviviencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior para expresar su "profunda preocupación ante el constante incremento de los delitos" en la zona. "Los robos y asaltos en la vía pública se han vuelto una situación insostenible que afecta directamente la seguridad y tranquilidad diaria", expresa el comunicado al que tuvo acceso El País.

El escrito, con el que se están juntando firmas vecinales en diferentes puntos del municipio E, se solicita mayor presencia policial en la zona. "El detonante fue la desprotección y la falta de soluciones efectivas ante las denuncias presentadas al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por personas en situación de calle. Notamos un patrón en sus respuestas: nos contestan al día siguiente alegando que la persona no accedió a ser entrevistada o que no lograron ubicarla, incluso cuando están instaladas con carpas en el lugar. Ante la inacción y las respuestas evasivas del Mides y del Ministerio del Interior, decidimos unirnos para pedir respuestas reales y coordinadas", explicaron representantes de los vecinos a El País.

Inseguridad diaria: robos y amenaza de muerte

Según detallaron, conviven en "absoluta inseguridad diaria" y los delincuentes les roban "lo que sea": "por lo general escogen a las personas que ven mas desprotegidas, señoras con bastón, a la gente que perciben notoriamente ‘fácil’ de atacar, los tiran al piso y los roban".

El caso más grave, explican, se dio en las inmediaciones de Rivera y Limburgo, "cuando una vecina fue perseguida, hostigada y finalmente amenazada de muerte en la puerta de su casa". Un grupo de seis vecinos la acompañaron a radicar la denuncia

Los vecinos también denuncian la presencia de personas en situación de calle en plazas tanto en la noche como durante el día. En particular, un hombre que está en la plaza Ecuador, quien "hace sus necesidades, ensucia, ademas de la mugre muestra sus partes intimas y lo han visto orinando frente a niños, mamás y abuelas", lamentó Jorge, integrante del grupo de vecinos.

Este martes también denunciaron a otro hombre que persiguió a una niña de 12 años por la calle Líbano. La menor, relataron los vecinos, logró salir corriendo y pedirle ayuda a su padre, quien fue a increpar al hombre pero este "le sacó un corte". La familia ya presentó una denuncia.

En diferentes comercios del municipio se colocó el formulario para recopilar firmas que se harán llegar al Ministerio del Interior.

La acción del municipio E

Mercedes Ruiz, alcaldesa del municipio E, confirmó a El País que se ha reunido varias veces con este grupo de vecinos organizados, quienes también han logrado encuentros con diputados y senadores.

Pertenencias de un hombre que pasa día y noche en la plaza Ecuador Foto: cedida a El País

"El director de Convivencia del Ministerio del Interior (Víctor Abal) ha expresado que no se va a reunir con todos los vecinos, sino con algún representante. Y tampoco quiere que los comisarios estén reuniéndose con los vecinos, así que eso dificulta la comunicación", lamentó Ruiz y coincidió con los vecinos en que el Mides "no da respuesta".

"El tema de la inseguridad está muy bravo en todos los barrios del municipio y no se ven patrulleros. Por nuestra parte, cuando denuncian que una persona en situación de calle está en una plaza acudimos, se aplica la Ley de Faltas y un camión del municipio retira todo. Pero luego vuelven o se van a otra plaza", agregó.

La respuesta del Ministerio del Interior

Consultado por lo planteado por vecinos y la alcaldesa del municipio E, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Víctor Aboal, respondió a El País que la cartera buscará la mejor forma de comunicarse con los vecinos y recordó que "actualmente estamos bajo alerta roja" por el frío, lo que implica un gran despliegue de diferentes equipos para dar atención a las personas en situación de calle.

"El municipio E es heterogéneo", apuntó Aboal y remarcó que, sin minimizar lo que solicitan los vecinos de Carrasco y Punta Gorda, "los recursos son finitos" y se trata de abordar "dentro de la priorización".

Actualmente, el Ministerio del Interior cuenta con articuladores territoriales para implementar políticas de seguridad en cada zona. El municipio E todavía no cuenta con esta figura, pero Aboal aseguró que desde la cartera no son ajenos a las inquietudes de los vecinos.

Entre las acciones tomadas, el jerarca resaltó el relevamiento territorial que se hizo días atrás en Boix y Merino (Malvín Norte) y la colocación de cámaras de videovigilancia, para generar "acciones concretas y monitoreo". También recalcó que se ha trabajado en la misma línea en la zona de Parque Baroffio (entre Malvín y Punta Gorda).

Relevamiento territorial en Boix y Merino (Malvín Norte) Foto: Ministerio del Interior

"No hemos dejado de intervenir. Nos parece importante tener un enlace más permanente para fortalecer el vínculo con la jurisdicción territorial. El objetivo es dar una respuesta integral e integrada, que atienda a la poda, a la iluminación, a las personas en situación de calle... Tener una actitud proactiva tanto desde el gobierno como de la ciudadanía, y que no quede solo en una reunión, sino poder generar un espacio de trabajo con una respuesta y la internalización de la seguridad ciudadana en los vecinos", sentenció.