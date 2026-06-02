Cuatro años de internación en el INISA para adolescente de 14 años que mató a otro de 15 en Piedras Blancas

La Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 1º turno condenó este martes a un adolescente de 14 años por el homicidio de otro, de 15, ocurrido el pasado 4 de abril en el barrio Piedras Blancas.

La Justicia dispuso mediante un proceso simplificado que el adolescente sea internado en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por cuatro años y dos meses.

El caso

En la tarde del sábado 4 de abril la Policía intervino en Camino General Leandro Gómez, donde fue hallado herido de arma de fuego el adolescente de 15 años en el patio de una vivienda.

El joven fue trasladado por personal policial a un centro asistencial, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

Efectivos de Policía Científica. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, vecinos manifestaron haber escuchado varias detonaciones y, al salir a verificar, vieron a la víctima tendida en el suelo. En la escena fueron ubicadas 11 vainas calibre 45, manchas de apariencia hemática y un posible impacto de arma de fuego en una pared.

Trabajaron en el lugar Policía Científica, Investigaciones de Zona III y el Departamento de Homicidios.

Joven de 25 años fue acribillado a balazos desde un auto en Piedras Blancas

Un joven de 25 años fue asesinado el pasado viernes cuando se encontraba caminando junto a una mujer en el cruce de Azotea de Lima y Matilde Pacheco, en el barrio de Piedras Blancas, en Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10), el hombre recibió disparos desde un auto que pasaba por el lugar. El joven -que no era poseedor de antecedentes penales-, fue acribillado a balazos, detectándose un total de once disparos en su cuerpo. En el sitio del ataque fueron halladas doce vainas.

Vainas halladas en el lugar. Foto: captura Subrayado (Canal 10)

El joven resultó gravemente herido y llegó a ser trasladado a la policlínica de Capitán Tula, pero pese a las maniobras del personal médico, murió en el centro asistencial.

Personal de Policía Científica se hizo presente en el lugar para hacer relevamientos, además de funcionarios del Departamento de Homicidios e integrantes la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional.

Además, se realizaron relevamientos de las cámaras de videovigilancia de la zona para poder identificar el auto desde el que se realizaron los disparos.