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El País Información Policiales

Tiroteo en barrio Capra deja tres heridos, entre ellos un niño de 10 años: la Policía investiga el ataque

Una balacera en las calles Zitarrosa y Clavel del Aire movilizó a los efectivos de la Zona Operacional III. El menor de edad ingresó a un centro asistencial tras ser herido mientras caminaba junto a su madre.

El País
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01/06/2026, 19:16
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Intersección de Alfredo Zitarrosa y Clavel del Aire.
Intersección de Alfredo Zitarrosa y Clavel del Aire.
Foto: captura Google Maps.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este lunes que personal de la Zona Operacional III trabaja en la investigación de un hecho ocurrido durante la tarde, en las calles Alfredo Zitarrosa y Clavel del Aire, en el barrio Capra, donde resultaron heridos un niño de 10 años, así como una mujer y un hombre, ambos de 26.

De acuerdo a la información proporcionada por la jefatura capitalina, personal policial concurrió al cruce luego de que se recibieran varias comunicaciones que alertaban sobre disparos de arma de fuego en la zona. Una vez en el lugar, se hallaron con un hombre herido por arma de fuego, a la vez que otro individuo intentó retirarse tras advertir la presencia de los policías, siendo detenido en el lugar. Este hombre tenía droga entre sus pertenencias.

Al mismo tiempo, los efectivos tomaron conocimiento de que un niño de 10 años había ingresado a un centro asistencial tras haber resultado herido por un arma de fuego mientras circulaba con su madre en las cercanías del lugar.

A su vez, una mujer de 26 años resultó herida mientras se encontraba en las inmediaciones de la escena. Luego de ser asistida por personal medico, fue diagnosticada con una lesión superficial en la región posterior de la cabeza.

Por otro lado, el hombre herido por arma de fuego ubicado en el lugar recibió asistencia médica y actualmente permanece internado bajo custodia policial.

La investigación continúa a cargo de personal de Investigaciones de la Zona Operacional III bajo la órbita de Fiscalía.

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Joven de 25 años fue acribillado a balazos desde un auto en Piedras Blancas

Un joven de 25 años fue asesinado el pasado viernes cuando se encontraba caminando junto a una mujer en el cruce de Azotea de Lima y Matilde Pacheco, en el barrio de Piedras Blancas, en Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10), el hombre recibió disparos desde un auto que pasaba por el lugar. El joven -que no era poseedor de antecedentes penales-, fue acribillado a balazos, detectándose un total de once disparos en su cuerpo. En el sitio del ataque fueron halladas doce vainas.

Vainas halladas en el lugar.
Vainas halladas en el lugar.
Foto: captura Subrayado (Canal 10)

El joven resultó gravemente herido y llegó a ser trasladado a la policlínica de Capitán Tula, pero pese a las maniobras del personal médico, murió en el centro asistencial.

Personal de Policía Científica se hizo presente en el lugar para hacer relevamientos, además de funcionarios del Departamento de Homicidios e integrantes la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional.

Además, se realizaron relevamientos de las cámaras de videovigilancia de la zona para poder identificar el auto desde el que se realizaron los disparo

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