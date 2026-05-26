Homicidio en Canelones: encontraron el cuerpo de un hombre que había sido denunciado como desaparecido

Un hombre que había sido denunciado como desaparecido fue asesinado en la localidad de San Luis, departamento de Canelones, según informó la Jefatura de Policía de Canelones.

De acuerdo a lo que detalla la información policial, la madre de la víctima, una mujer de 54 años, denunció la desaparición del hombre en las últimas horas. Desde la Policía se desplegó un operativo de búsqueda durante la jornada del lunes, que incluyó rastrillajes a pie, rastreo con perros y un relevamiento aéreo mediante un helicóptero en un predio rural y zonas cercanas a San Luis.

Este martes se coordinó un nuevo operativo de rastrillaje en la zona norte de la misma localidad. Fue allí que el personal del plantel de perros localizó el cuerpo sin vida de la víctima, que presentaba indicios de violencia.

El caso está siendo trabajado como un homicidio. En el lugar se hicieron presentes jerarcas de la Zona Operacional V, la Dirección de Policía Científica y el Departamento de Homicidios, que continúan con las líneas de investigación del caso.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Tragedia en Treinta y Tres: murió una embarazada y un niño de 7 años está grave tras un vuelco

Un siniestro de tránsito fatal se registró la noche de este lunes en el departamento de Treinta y Tres. Una mujer embarazada murió y tanto el chofer del vehículo como un niño de 7 años están graves, informó la Policía Caminera.

Según información policial primaria, el siniestro ocurrió sobre las 22:40 horas. Un automóvil que viajaba desde Parque del Plata rumbo a Melo despistó y volcó sobre la faja natural en la Ruta 8, a la altura del kilómetro 300, "en una saliente de curva a la derecha".

Como consecuencia del violento impacto, una mujer embarazada, que cursaba el octavo mes de gestación, falleció en el lugar, mientras que los otros dos ocupantes del vehículo, un hombre de 34 años y un niño de 7, sufrieron politraumatismos graves y debieron ser trasladados de urgencia médica.

El menor, detalló el informe policial, "viajaba sin sistema de retención infantil".

Trabajaron en el lugar Policía Caminera y Policía Científica. La investigación queda a cargo de Fiscalía.