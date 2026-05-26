Fiscalía investiga presunto mensaje narco en el Hospital del Cerro atribuido al "Cartel de Montevideo"

La Fiscalía de Flagrancia de 4to turno a cargo del fiscal Alejandro Sastre se encuentra trabajando en un presunto mensaje narco que fue hallado este martes en el hospital del Cerro, según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de Fiscalía.

El mensaje, difundido por el periodista Leonardo Pedrouza, es un collage de varias letras recortadas y pegadas de diarios en una hoja que reza: "Respeten el narcotráfico. Atte. Cartel de Montevideo".

🚨Urgente! Hospital del Cerro

Dejan carta pegada en el baño.

"Respeten al narcotráfico

Atte Cartel de Montevideo"

Policía Científica trabaja en el lugar.

Los detalles en Teledía 12.30 @TelenocheUy@Canal4_UY pic.twitter.com/pukHmbw7E5 — Leonardo Pedrouza (@LeoPedrouza) May 26, 2026

Un trabajador del Hospital del Cerro encontró en el baño de la policlínica un cartel con una amenaza narco. El texto, compuesto por un collage de letras recortadas, dice: ''Respeten al narcotráfico. Atte. Cartel de Montevideo''.



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De acuerdo a lo que informó Teledía, el mensaje -que estaba pegado a una pared- fue hallado por un trabajador del hospital en uno de los baños del policlínico.

Hospital del Cerro. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

El fiscal Sastre ordenó como una de las pericias que se analicen las cámaras de seguridad del lugar. Además, Policía Científica también se encuentra trabajando en el caso.

Triple homicidio en el Cerro: dos hombres y una mujer murieron y otras dos personas están graves

Tres personas fueron asesinadas —dos hombres y una mujer— y otras dos quedaron gravemente heridas tras un ataque a balazos en el Cerro de Montevideo el pasado domingo por la noche, confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.

El ataque ocurrió entre las calles Egipto y Estados Unidos. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo, varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa.

Policias del Grupo de Intervención de la Guardia Republicana en operativo policial. Foto: Leonardo Mainé

Al llegar al lugar los funcionarios policiales encontraron a dos hombres muertos por disparos de arma de fuego y otras tres heridas de gravedad, a las que trasladaron al Hospital del Cerro. Más tarde murió una de las tres personas, una mujer de 35 años, quien contaba con antecedentes penales.

Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, en el lugar funciona una boca de venta de drogas que estaba siendo investigada. La principal hipótesis es que se trate de un enfrentamiento entre bandas.

Trabajan en el caso el Departamento de Homicidios y Fiscalía.