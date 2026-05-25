Triple homicidio en el Cerro: dos hombres y una mujer murieron y otras dos personas están graves

Tres personas fueron asesinadas —dos hombres y una mujer— y otras dos quedaron gravemente heridas tras un ataque a balazos en el Cerro de Montevideo este domingo por la noche, confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.

El ataque ocurrió entre las calles Egipto y Estados Unidos. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo, varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa.

Al llegar al lugar los funcionarios policiales encontraron a dos hombres muertos por disparos de arma de fuego y otras tres heridas de gravedad, a las que trasladaron al Hospital del Cerro. Más tarde murió una de las tres personas, una mujer de 35 años, quien contaba con antecedentes penales.

Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, en el lugar funciona una boca de venta de drogas que estaba siendo investigada. La principal hipótesis es que se trate de un enfrentamiento entre bandas.

Trabajan en el caso el Departamento de Homicidios y Fiscalía.