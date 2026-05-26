Robo en Pocitos: una mujer fue arrastrada por un delincuente en moto que le arrebató la cartera en la calle

Una mujer de 54 años fue víctima de un robo en la jornada del lunes en el barrio Pocitos, cuando un delincuente que circulaba en una moto hurtó su cartera y fue arrastrada por varios metros.

En el video del hecho, difundido por el periodista Leonardo Pedrouza (Teledía, Canal 4), se ve cómo a la mujer, que se encontraba en la vereda, le arrebatan su cartera. En ese momento, ella se aferra al bolso y el delincuente inicia la marcha, provocando que sea arrastrada por la calle.

Pocitos

Motochorro le arrebató la cartera a una mujer de 54 años en Marco Bruto y Luis Lamas. Todos los detalles en @TelenocheUy pic.twitter.com/5ko6fk9oBY — Leonardo Pedrouza (@LeoPedrouza) May 25, 2026

El robo ocurrió en el cruce de Marco Bruto y Luis Lamas y fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar, cuyas imágenes fueron difundidas por el periodista.

Delincuentes en moto robada provocaron siniestro de tránsito en Pocitos

Un siniestro de tránsito ocurrido en la tarde del pasado lunes en el barrio Pocitos dejó como saldo a un delincuente, menor de edad, herido de gravedad, cuando este individuo y otro hombre más circulaban en una moto que había sido robada y chocaron con una camioneta en el cruce entre Araucho y Avenida Brasil.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, ambos sospechosos que circulaban en una moto -la cual había sido robada el pasado 14 de mayo y tenía un pedido de requisitoria- fueron vistos por policías de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem), quienes en Avenida Presidente Wilson y Bulevar Artigas iniciaron la persecución.

Siniestro en Avenida Brasil y Araucho. Foto: El País.

Según pudo saber El País, los policías le dieron la voz de alto a los ocupantes de la moto, quienes no acataron la orden y se dieron a la fuga.

A la altura de Avenida Brasil, ambos sospechosos, que de acuerdo a lo que manifestó una testigo a Telenoche circulaban "a toda velocidad", fueron perdidos de vista por la Policía y momentos después la moto colisionó con una camioneta Nissan gris, la cual quedó por encima de la vereda a metros de un comercio.

En cuanto a los ocupantes de la moto, uno de ellos, de 17 años, quedó en el lugar con lesiones graves. El otro se incorporó y abandonó la zona tras el siniestro.