Detuvo a un hombre que le intentó robar, lo transmitió por TikTok y el delincuente marchó a prisión

Un comerciante de Montevideo compartió en vivo por la red social TikTok el momento en que retuvo a un hombre que ingresó a su camioneta para intentar robarle sus pertenencias.

El hecho ocurrió el pasado lunes 11 de mayo. El hombre, cuyo usuario de TikTok es "El gordo Luiz", emitió en vivo el momento en que redujo al presunto ladrón hasta que llegara la Policía. "Mirá lo que tengo acá, una ratita, mirá cómo chilla", le grita el hombre a un vecino, mientras mantiene sostenido en el piso a quien intentó robarle.

En el video, que originalmente duraba unos 7 minutos, se observa cómo llega un patrullero de Policía. Los funcionarios registraron al sospechoso y se lo llevaron detenido. Además, devolvieron las pertenencias robadas al hombre que filmaba.

Según confirmó El País con fuentes de Fiscalía, el caso fue tomado por la Fiscalía de Flagrancia de 16° Turno y el detenido fue imputado y enviado a prisión.

En tanto, el usuario de TikTok despublicó el video original y explicó el motivo. "Lo tuve que bajar a pedido de uno de los policías que participó en el operativo, que me ha estado mandando mensajes y llamando por teléfono, diciéndome que él no quiere que la cara de él sea difundida en redes sociales", explicó.

Según dijo el hombre en diálogo con Montevideo Portal, el policía le habría advertido que tomaría medidas legales si no retiraba el video de las redes. El País consultó a Fiscalía y, por el momento, no ha ingresado ninguna denuncia por este caso, pero de registrarse el caso seguirá por la vía civil.

De todas formas, el hombre editó el video original, ocultando el rostro del policía, y lo volvió a publicar.