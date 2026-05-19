Joven de 19 tuvo "problemas para respirar" mientras dormía y falleció: investigan el caso como "muerte dudosa"

Un joven de 19 años falleció este martes por la madrugada en el barrio Marconi de Montevideo, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado. La víctima estaba durmiendo cuando presentó "dificultades respiratorias", por lo que fue trasladada a un centro de salud.

La vivienda en la que descansaba el joven está ubicada entre las calles Gral. Enrique Castro y Burgueño, en el barrio Marconi. La víctima fue trasladada al centro de salud por particulares, que explicaron que el joven había comenzado con problemas para respirar durante la noche y luego había perdido la capacidad de respuesta, por lo que decidieron llevarlo con un médico.

En el centro de salud se constató su fallecimiento a las 04:02 del martes, que fue diagnosticado como "muerte dudosa", por lo que no se expidió un acta de defunción. Personal policial trabaja en el caso y busca recabar información con personas vinculadas al hecho.

Encontraron el cuerpo de un hombre de 47 años dentro de una vivienda incendiada en Paso Escobar

La Jefatura de Policía de Canelones, junto a la Fiscalía Letrada de Pando investigan un homicidio ocurrido este lunes en Paso Escobar, cerca de Barros Blancos.

Según informó la dependencia policial, tras recibir un aviso a través del Centro de Comando Unificado (CCU), personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje de Canelones y de la Seccional 25ta. acudieron a una casa que parecía estar deshabitada y estaba en llamas.

Una vez en el lugar, y luego de la intervención de Bomberos, los policías constataron los daños en la vivienda y encontraron en su interior el cuerpo de un hombre de 47 años. La víctima poseía antecedentes penales, el último registrado en 2013.

Cuando se confirmaron indicios de violencia en la escena, concurrieron al lugar autoridades de la Jefatura Operacional II, personal del Área de Investigaciones, del Departamento de Homicidios, y peritos de la Dirección de Policía Científica, quienes realizaron relevamientos. A su vez, en el lugar estuvo la Fiscal Letrada Silvia Blanc