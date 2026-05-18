Prisión preventiva para el presunto coautor del doble homicidio de una pareja en Colinas de Solymar

Un hombre de 22 años fue formalizado por presuntamente estar implicado en el doble homicidio a una pareja en Colinas de Solymar ocurrido el pasado 11 de mayo, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Los fallecidos, un hombre de 27 años y una mujer de 24, se encontraban en su casa entre las calles Camino al Cerro de las Ánimas y Cerro del Toro la localidad de Ciudad de La Costa. Según información policial, al momento de ser ultimados ambos se encontraban acompañados de sus dos hijos menores, quienes resultaron ilesos.

La policía llego al lugar pasadas las 21:30 horas luego de recibir un llamado del 9.1.1. advirtiendo que en la zona se habían escuchado disparos de arma de fuego. En el lugar también fueron halladas varias vainas de calibre 9 milímetros.

En cuanto al hombre que habría asesinado a la pareja, la jueza Natalia Alessandre dispuso la formalización de la investigación "bajo la presunta comisión, en grado de coautor, de dos delitos de homicidios especialmente agravados por comentarse en presencia de menores de edad y muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria, en reinteración real con un delito de tentativa de homicidio".

A su vez, la Justicia dispuso que, como medida cautelar, el imputado permanezca en prisión preventiva por un plazo de 120 días, mientras el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones continúa con la investigación.

Los hijos están siendo monitoreados por el INAU

En relación a los dos menores, ambos se encuentran bajo el cuidado de una pareja amiga de sus padres. Desde el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) explicaron a El País que se está haciendo un seguimiento de los niños en base a la disposiciones que tome la Justicia.