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El País Información Policiales

Doble crimen en Colinas de Solymar: hijos de pareja asesinada están bajo cuidado de amigos de los fallecidos

Desde el INAU se realiza un seguimiento de los niños en base a disposiciones judiciales. El caso está siendo investigado por la Fiscalía y del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones.

El País
El País
12/05/2026, 16:44
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Foto: Estefanía Leal.

Los dos hijos de la pareja asesinada a tiros el pasado domingo en Colinas de Solymar se encuentran a cargo de amigos de los padres de los menores, según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Desde el organismo explicaron que se está haciendo un seguimiento de los niños en base a la disposiciones que tome la Justicia. El caso está siendo investigado por la Fiscalía y del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones.

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El detalle sobre el doble homicidio: mataron a tiros a un hombre de 27 años y una mujer de 24

La pareja fue asesinada el domingo por la noche en la localidad de Ciudad de la Costa. El hombre, de 27 años y la mujer, de 24, fueron hallados sin vida dentro de su hogar.

Según información policial primaria, sobre las 21:30 horas ingresó un llamado de emergencia al 9.1.1. advirtiendo que se habían escuchado disparos de arma de fuego en una vivienda entre las calles Camino al Cerro de las ánimas y Cerro del Toro.

Cerro de las Ánimas y Cerro del Toro en Colinas de Solymar
Cerro de las Ánimas y Cerro del Toro en Colinas de Solymar
Foto: Google Street View

Al llegar al lugar, la Policía ingresó a la vivienda y encontró a un hombre y una mujer sin signos vitales, por lo que se solicitó la presencia de personal médico, que constató que ambos estaban muertos.

Al momento de ser ultimados ambos se encontraban acompañados de sus dos hijos menores, quienes resultaron ilesos.

En la escena la Policía Científica recolectó varias vainas calibre 9mm, que fueron recolectadas junto con otros elementos.

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