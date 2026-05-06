Adolescente fue responsabilizado por amenaza de tiroteo a liceo de Colonia: encontraron armas en su casa

Un adolescente de 13 años deberá cumplir cuatro meses de medidas socioeducativas orientadas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) luego de que amenazara con hacer un tiroteo en su liceo del departamento de Colonia y la Policía encontrara varias armas de fuego en su casa.

Según informó la jefatura departamental, la investigación comenzó el 18 de abril luego de que apareciera una amenaza de tiroteo escrita en el baño del liceo de Rosario, Colonia. Luego, comenzaron a circular fotos a través de WhatsApp en los que se veía a un joven posando junto a varias armas de fuego.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

La Policía logró identificar al adolescente que aparecía en las fotos e inspeccionó su casa, en la que se incautaron dos escopetas, tres chumberas y varios tipos de municiones. Según confirmó El País con fuentes policiales, las armas pertenecían a la pareja de la madre del menor.

El menor fue llevado ante la Justicia departamental, que lo encontró culpable de "una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de violencia privada en calidad de autor". Por este delito deberá cumplir cuatro meses de medidas socioeducativas bajo la orientación del INAU y prestar servicios comunitarios por dos horas semanales durante el plazo de 30 días.

Operativo policial. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

ANEP y sindicatos acordaron acciones tras un centenar de amenazas de tiroteo en varios centros

Las máximas autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunciaron el pasado martes una declaración conjunta con los sindicatos educativos ante la ola de amenazas de tiroteo que se reportaron en centros de todo el país durante las últimas semanas.

“Esto es grave”, resaltó el titular de ANEP Pablo Caggiani sobre estos casos. “Es grave porque termina afectando la vida de miles de personas, termina generando miedo y angustia, y es en esos escenarios donde el arreglo de convivencia más sufre, sobre todo aquellos que necesitan más de cuidados", resaltó.

Jerarcas de ANEP con autoridades de sindicatos. Foto: ANEP.

“El abordaje de esta problemática requiere necesariamente del compromiso articulado de distintas instituciones y actores sociales, los centros educativos son uno de ellos. Estamos convencidos y convencidas que ni la indiferencia ni la sanción ejemplarizante son opciones que podamos adoptar desde lo pedagógico”, remarcó la declaración, donde se acordaron acciones.

Entre las acciones que se llevarán adelante, las partes marcaron un compromiso de “reconstruir la red interinstitucional (local, municipal, departamental y nacional)” con la mira en “solucionar los problemas cotidianos de diversa índole y permita la construcción de propuestas de trabajo conjunta”. “La educación es un asunto de Estado”, destacaron.

También se acordó la constitución de las comisiones de salud laboral (Decreto 291/007) valorando de que resultan un “dispositivo imprescindible” para mejorar los cuidados de los trabajadores y con esto “contribuir a mantener el centro como un lugar seguro”.