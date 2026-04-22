"Mañana tiroteo": ¿qué hay detrás de las amenazas a centros educativos y cómo siguen las clases?

"Mañana tiroteo, no vengan". Este mensaje apareció cerca de 50 veces en centros educativos de al menos 11 departamentos del país. Muchas veces estuvo acompañado de otros comentarios como "van a cobrar" o "están avisados", pero el concepto fue siempre similar: advertir a los estudiantes que podían correr peligro. Según supo El País, los investigadores descartan riesgos reales y presumen que se trata de una "imitación" de estrategias empleadas en otros países para evitar concurrir a clases.

La situación generó gran incertidumbre entre las familias, jóvenes y docentes sobre si acudir o no a clases frente a amenazas en escuelas, liceos y UTU, que se dan desde hace una semana, con imágenes que se viralizaron en redes sociales. Secundaria definió el viernes que las faltas "no sean computadas" para los estudiantes, lo mismo para docentes y funcionarios que se sientan "inseguros", lo que generó más dudas y reclamos del sindicato Fenapes.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en tanto, tomó una definición más contundente este martes. "La Administración entiende que las acciones emprendidas en estos días generan las condiciones para retomar el pasaje de listas y la contabilización de las faltas en todos los centros educativos del país", marcó el organismo en un comunicado tras una sesión de Codicen, donde se señaló que estos episodios no podían dejar "de rehén" a la educación.

"Propiciar la asistencia de los estudiantes es una tarea de primer orden porque cada día en el aula cuenta en términos de aprendizaje pero también, en relación a la contención, seguridad y confianza de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esto es aún más determinante para quienes están en peores condiciones vitales", agregó ANEP, en esa línea.

El Codicen encomendó a las direcciones generales mantener una "estrecha coordinación" con el Ministerio del Interior frente a estos casos, así como "continuar el diálogo con la comunidad, con las familias, y fundamentalmente, con los estudiantes con el propósito de reflexionar y dimensionar las consecuencias que generan hechos de esta naturaleza". Y consideró necesario "avanzar en acciones que contribuyan al uso responsable de las redes sociales".

Pablo Caggiani, titular de ANEP, dijo a El País tras la sesión de Codicen que, a partir de este miércoles, se volverá a pasar la lista y contabilizar las faltas en liceos y centros de UTU, tras recibir información de Interior de que “no hay una amenaza cierta" con estos episodios. "Igual no se puede minimizar y siempre hay que denunciar”, aclaró.

Caggiani explicó que si ocurre una nueva amenaza, se hará la denuncia a la Policía, así como se "abordará" el tema en la institución, y se convocará a los equipos multidisciplinarios para que asesoren sobre "cómo intervenir desde el punto de vista educativo". Asimismo, marcó el jerarca, "va a haber pasaje de lista con contabilización de faltas”, como parte de un "paquete de normalidad" tras estos episodios.

Además Preocupación por tendencia tras ataque en Argentina El lunes 30 de marzo, un estudiante de 15 años ingresó armado a una escuela ubicada en el pueblo de San Cristóbal, en Santa Fe (Argentina). El adolescente entró a la Escuela N° 40 de esa localidad y comenzó a disparar con una escopeta, llegando a impactar a varios estudiantes. Uno de ellos (de 13 años) falleció. El agresor pudo ser detenido luego de que un presente se le abalanzara y consiguiera neutralizarlo. "Dentro del marco legal, se buscará garantizar una respuesta adecuada y de contención”, declaró el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y explicó que el adolescente es "un menor no punible". Tras este episodio, estudiantes de otros centros educativos comenzaron a escribir mensajes en baños y redes sociales, en los cuales amenazaban con posibles tiroteos. Esta tendencia habría sido la relicada en Uruguay en los últimos días.

Menores de 13 años no pueden ser responsabilizados

Fiscalía informó este martes que la Fiscalía de Adolescentes de 3er turno responsabilizó en un proceso abreviado a un adolescente como autor de una "infracción grave de la ley penal tipificada como un delito de amenazas" por haber escrito en un baño de un liceo en Montevideo la amenaza "mañana tiroteo". Se dispuso para el joven una medida socioeducativa no privativa de libertad, un régimen de libertad asistida a cargo del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

La investigación de los distintos episodios concluyó en que, lejos de tratarse de un grupo organizado, se trata de jóvenes que replican retos virales aplicados en otros países y divulgados a través de redes sociales. Si bien no se ha llegado al total de responsables, la Policía ya ha identificado a la mayoría de ellos, siendo todos adolescentes.

En caso de entender pertinente, Fiscalía podría abrir una investigación penal y solicitar que se formalice la investigación contra aquellos mayores de 13 años y menores de 18, para luego pedir que se los declare como infractores a la ley penal.

Aunque fue una situación independiente al fenómeno de los "tiroteos", un adolescente de 15 años fue condenado en los últimos días como autor penalmente responsable de una infracción grave de violencia privada, debido a que amenazó con haber colocado una bomba en la UTU del barrio Colón. Se le impuso una medida socioeducativa de libertad asistida por seis meses.

Sin embargo, en muchos de los casos que recientemente encendieron las alarmas, los autores de los escritos amenazantes tenían menos de 13 años. Esto significa que no es posible responsabilizarlos penalmente. En estos casos, fuentes de Fiscalía dijeron a El País, que los fiscales optaron por citar a los padres de los menores para "llamarles la atención" y concientizar sobre la gravedad de los hechos.

Uno de los episodios que dio inicio a la racha de "amenazas" ocurrió en la UTU de Minas, aunque la Policía identificó rápidamente al responsable. Se trata del único caso por el que hasta la tarde de este martes se había solicitado la intervención de INAU, según comunicaron a El País desde el instituto.

"Recibimos un oficio con disposición de intervención y posterior informe al Juzgado de Familia y a la Fiscalía en plazo de 48 horas", dijo a El País la directora departamental de INAU en Lavalleja, Jenny Gopar, y aseguró que se concurrió al domicilio del joven, se realizaron entrevistas y con eso se emitió el informe, que ya fue remitido a ambos organismos. Este martes se realizó una audiencia en el Juzgado de Familia para avanzar con el caso.

Fiscalías y Policías de otros departamentos también están detrás de los autores de los mensajes. En algunos las amenazas fueron divulgadas por redes sociales, lo que facilita su persecución por medio del departamento de Cibercrimen. En otros casos se utilizan cámaras de videovigilancia e incluso se pueden llegar a realizar pericias caligráficas.

En rueda de prensa, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, dijo que los padres de los jóvenes "han sido fundamentales" y los exhortó a "monitorear la situación" de sus hijos. "Cualquier información va a ser bienvenida", concluyó.