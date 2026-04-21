Tres amenazas de tiroteos a liceos en Artigas: Policía identificó al responsable de uno de los casos

La Jefatura de Policía de Artigas informó este martes en un comunicado que en las últimas horas se recibieron tres denuncias relacionadas a amenazas de tiroteos mediante mensajes escritos en paredes, baños y muebles, una modalidad que se ha repetido reiteradas veces en varios liceos a lo largo y ancho del país.

En esta ocasión, se trató de centros educativos en las ciudades de Artigas, Bella Unión y Baltasar Brum. De acuerdo a lo que informó la dependencia, las autoridades de los centros de estudios encontraron mensajes con advertencias de posibles tiroteos en fechas cercanas, algo que "generó alarma en la comunidad educativa".

En ese sentido, personal policial concurrió a los lugares, realizó fotos y dispuso medidas preventivas, que incluyeron recorridas en horarios de entrada y salida del centro educativo.

Además, la Policía subrayó que en uno de los casos pudieron identificar al autor de una inscripción, quien manifestó que se trataba de una broma. Allí se dio intervención a los responsables y se activaron los protocolos.

Policía descarta grupo organizado en casos de amenazas en liceos y apunta a hechos aislados

El Director de la Policía Nacional, José Azambuya, brindó el pasado lunes una conferencia de prensa en el marco de las denuncias de amenazas registradas en varios centros educativos. El jerarca policial dijo que se empezarán a formalizar las investigaciones sobre estos hechos.

"Le dimos las órdenes a los jefes de Policía de que, de tener indicios en una investigación, deben formalizar la misma y recabar toda la información necesaria para ponerla a disposición de la Justicia", dijo Azambuya.

Otra medida que anunció Azambuya y transmitió a los jefes de Policía es que, ante estos casos, intervenga la Policía Comunitaria.

"Esto a los efectos de acercarse a los centros de estudio y con el fin de colaborar con las autoridades en tratar de encausar la situación, o ver cual era la preocupación", añadió.

Jose Manuel Azambuya - Conferencia del Ministerio del Interior sobre informe de reduccion sostenida de delitos en el primer semestre de 2024, en la sede del Ministerio en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Azambuya destacó además el rol de los padres de los jóvenes en la investigación.

"Han sido fundamentales en esta situación, y entendemos que la tarea de la Policía es tratar de colaborar con las autoridades de la educación para que la misma no se pare y siga su ciclo", dijo.

En esa línea, exhortó a los padres que puedan tener información "va a ser bienvenida".

"Es muy importante que los padres puedan monitorear esta situación", reiteró.

Ante la consulta de qué tan posible puede ser un ataque real a un liceo, Azambuya destacó que toman "con mucha seriedad la situación".

"Por algo en forma inmediata dimos las recomendaciones y las órdenes por escrito a cada uno de los jefes de unidad, lo tomamos con la seriedad y necesidad de análisis", sostuvo.

"No estamos diciendo que haya un riesgo inminente, pero la Policía tomó los recaudos y está monitoreando permanentemente", agregó.

Frente a la pregunta de cuántas personas fueron responsables, Azambuya dijo que "son unas cuantas".

"Nuestras unidades ya lo saben, la Fiscalía lo sabe, los padres lo saben, y quienes hasta ahora han hecho ese tipo de situaciones también tienen conocimiento y se está laudando a través de la Justicia", concluyó.

En cuanto a la investigación sobre las amenazas a los liceos, el Director de Investigaciones de la Policía, Julio Sena, subrayó que la Dirección de Inteligencia policial lleva "un mapeo de todo lo que está sucediendo a nivel país con las denuncias y su nivel de actuación o esclarecimiento".

"No podemos decir que exista un grupo, sino que son hechos aislados que ocurren en determinados departamentos, indudablemente influenciados por modalidades que vienen de otros países como ha ocurrido en la región", señaló.

Sena reiteró que las amenazas ya ocurrieron en otros países, y que no se puede decir que sea un contagio, sino una "imitación".

Ministerio del Interior recuerda que un delito de amenaza puede llevar a la cárcel

Ante las reiteradas amenazas, el Ministerio del Interior lanzó una campaña bajo el lema "Las amenazas no son una broma". Allí recordó que "estos delitos tienen consecuencias graves, incluyendo pena de prisión, sanciones económicas y el bloqueo de llamadas a las líneas de emergencia".

"No compartas, no viralices, ni amplifiques estos mensajes, pues esto también es parte del problema", indicó la cartera, que señaló que estas amenazas con contenido aparentemente falso moviliza recursos del Estado y genera perjuicios económicos, además de que altera la vida cotidiana.

ANEP, por su parte, emitió un comunicado "ante la presencia de mensajes intimidatorios o amenazantes en diferentes centros educativos" en el que expresó "preocupación" e informó los protocolos a seguir.

"Los centros deben seguir siendo lugares seguros para niños, niñas, adolescentes, así como también, para los y las integrantes de la comunidad educativa", reza el escrito, que afirma que las instituciones "se mantienen abiertas y en normal funcionamiento".

ANEP. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En caso de encontrar una amenaza, la ANEP recomienda "dar aviso a las autoridades del centro educativo" y "colaborar con las indicaciones" que se den desde allí. Esta institución también recomienda "no viralizar ni estimular la repetición de este tipo de mensajes".

En un pedido a las familias, ANEP llamó a la "reflexión y concientización sobre el uso crítico y responsable de las redes sociales". Y a los estudiantes les pidió "reflexionar con sus pares y sus referentes adultos frente a estas situaciones para que los centros educativos sigan siendo un lugar de encuentro, de disfrute y de aprendizajes significativos".