Investigación por amenazas en liceos: Policía descarta grupo organizado y apunta a hechos aislados

El Director de la Policía Nacional, José Azambuya, brindó este lunes una conferencia de prensa en el marco de las denuncias de amenazas registradas en varios centros educativos a lo largo y ancho del país en los últimos días. En ese sentido, el jerarca policial dijo que se empezarán a formalizar las investigaciones sobre estos hechos.

"Le dimos las órdenes a los jefes de Policía de que, de tener indicios en una investigación, deben formalizar la misma y recabar toda la información necesaria para ponerla a disposición de la Justicia", dijo Azambuya.

Otra medida que anunció Azambuya y transmitió a los jefes de Policía es que, ante estos casos, intervenga la Policía Comunitaria.

"Esto a los efectos de acercarse a los centros de estudio y con el fin de colaborar con las autoridades en tratar de encausar la situación, o ver cual era la preocupación", añadió.

Jose Manuel Azambuya - Conferencia del Ministerio del Interior sobre informe de reduccion sostenida de delitos en el primer semestre de 2024, en la sede del Ministerio en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Azambuya destacó además el rol de los padres de los jóvenes en la investigación.

"Han sido fundamentales en esta situación, y entendemos que la tarea de la Policía es tratar de colaborar con las autoridades de la educación para que la misma no se pare y siga su ciclo", dijo.

En esa línea, exhortó a los padres que puedan tener información "va a ser bienvenida".

"Es muy importante que los padres puedan monitorear esta situación", reiteró.

Ante la consulta de qué tan posible puede ser un ataque real a un liceo, Azambuya destacó que toman "con mucha seriedad la situación".

"Por algo en forma inmediata dimos las recomendaciones y las órdenes por escrito a cada uno de los jefes de unidad, lo tomamos con la seriedad y necesidad de análisis", sostuvo.

Reto viral de tiroteo en silla de un liceo en Artigas Foto: Redes sociales

"No estamos diciendo que haya un riesgo inminente, pero la Policía tomó los recaudos y está monitoreando permanentemente", agregó.

Frente a la pregunta de cuántas personas fueron responsables, Azambuya dijo que "son unas cuantas".

"Nuestras unidades ya lo saben, la Fiscalía lo sabe, los padres lo saben, y quienes hasta ahora han hecho ese tipo de situaciones también tienen conocimiento y se está laudando a través de la Justicia", concluyó.

En cuanto a la investigación sobre las amenazas a los liceos, el Director de Investigaciones de la Policía, Julio Sena, subrayó que la Dirección de Inteligencia policial lleva "un mapeo de todo lo que está sucediendo a nivel país con las denuncias y su nivel de actuación o esclarecimiento".

"No podemos decir que exista un grupo, sino que son hechos aislados que ocurren en determinados departamentos, indudablemente influenciados por modalidades que vienen de otros países como ha ocurrido en la región", señaló.

Sena reiteró que las amenazas ya ocurrieron en otros países, y que no se puede decir que sea un contagio, sino una "imitación".

Amenazas de tiroteos en liceos: identifican a adolescentes responsables; el INAU intervendrá en un caso

El Ministerio del Interior informó este viernes que luego de investigaciones llevadas a cabo por la cartera, se pudo identificar a los adolescentes responsables de amenazas de bomba y tiroteos en centros educativos de Colón y Minas.

De acuerdo a un comunicado, la policía recibió una llamada al 911 en donde se mencionaba la existencia de una bomba en el baño de la UTU en Colón.

Tras la investigación, se logró identificar al menor de edad responsable, quien fue condenado por la justicia como "autor penalmente responsable de una infracción grave de violencia privada".

En ese sentido, se le impuso una medida de libertad asistida por un período de seis meses.

En lo que respecta al caso del menor de 14 años que escribió la amenaza de bomba en un baño en el liceo Eduardo Fabini en Minas y que provocó un despliegue policial en el lugar, la Fiscal de 1.° Turno y la Jueza de Familia dispuso que intervenga el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para abordar su situación.

"El Ministerio del Interior recuerda que las amenazas de bomba y violencia, como otras conductas similares, resultan sancionables, ya que atentan con la seguridad privada de las personas, además de perturbar el funcionamiento de los centros de enseñanza, y generar alarma pública", indica la cartera de seguridad.

La postura de ANEP tras amenazas de tiroteo que sacudieron a 30 liceos

Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue consultado el pasado viernes por las amenazas de tiroteo en centros educativos que se han replicado en las últimas horas de al menos 30 liceos del país. Por el momento, se trataría de “bromas de mal gusto”, pero “no se puede minimizar”, enfatizó en rueda de prensa.

“Cada centro que recibe este tipo de situaciones formula la denuncia policial, se refuerza la presencia policial, se mantiene el centro abierto”, detalló Caggiani, aunque especificó que, a pesar de que se registrará asintencia, “si hay alguien que falte porque se siente inseguro o una situación similar, no se va a considerar a los efectos administrativos”.

Pablo Caggiani pasará del Ineed a ANEP. Foto: Presidencia

Consultado por el origen de estas amenazas, el presidente del Codicen dijo que “está en redes sociales, que viene de Argentina”. “Lo que vamos a tener que hacer es todos estos procedimientos de cuidado y después trabajar con los gurises, ver cómo afecta esto a cada uno de los centros educativos y por lo tanto a cada una de las familias, desde el temor, los nervios, hasta salir e irse del centro educativo”, remarcó.

Protocolo a seguir en caso de amenaza de tiroteo en liceos

“Lo que nos señala el Ministerio del Interior es que cualquier amenaza se tiene que tomar como si fuera cierta”, explicó Caggiani, de ahí que estén trabajando en conjunto tanto la Policía Comunitaria como los docentes y los equipos de los centros educativos.

“Básicamente lo que tenemos hasta ahora es que es un reto viral y no una amenaza de que esto efectivamente se concrete”, agregó Caggiani, aunque reiteró que “no se puede minimizar” y por ello se seguirá adelante con el protocolo de cuidado.