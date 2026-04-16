“Mañana, tiroteo. No vengan”: la policía se despliega en liceo de Minas e investigan peligroso reto viral
La amenaza apareció escrita en la pared de un baño del centro eduativo. En varios centros educativos de Argentina ocurrió lo mismo y advierten por presunto reto en redes sociales.
Efectivos de la Policía de Lavalleja se desplegaron este jueves por la mañana en el liceo Eduardo Fabini, en la ciudad de Minas, luego de que este miércoles apareciera una amenaza de tiroteo en la institución.
“Mañana, 16 de abril, tiroteo. No Vengan. Avisé”, rezaba el mensaje, que fue escrito en el baño de mujeres del centro educativo, según confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía de Lavalleja.
Tras ver el mensaje, el subdirector del liceo radicó una denuncia y este jueves se dispuso la presencia policial comunitaria al ingreso del turno matutino, así como recorridas por las inmediaciones.
Desde la Policía aseguraron a El País que por el momento “está todo tranquilo” y sospechan que se trata de un reto viral surgido en redes sociales, que también se ha replicado en centros educativos de Argentina.
Amenazas de tiroteo escolar en Argentina
Una serie de sugestivos mensajes con amenazas de “tiroteos” en al menos 12 escuelas de Argentina llamaron la atención en las últimas horas del miércoles y generaron preocupación a menos de un mes del caso del asesinato de un menor en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe.
Por el momento, se documentaron mensajes en colegios de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén. Todos de carácter similar: con la fecha escrita, anunciaban que un tiroteo iba a ocurrir y advertían a los alumnos que no asistieran a las instituciones.
El hecho llama la atención pocas semanas después de que se descubriera que el estudiante que asesinó a otro alumno en Santa Fe formaba parte de una comunidad virtual que venera las masacres escolares y busca imitarlas.
Las nuevas amenazas llaman la atención y llevan a las autoridades a investigar si se trata de un conflicto real. Por el momento, consideran que se trata de un reto viral acordado por jóvenes en redes sociales.
Las amenazas en Argentina
Se registraron en al menos doce instituciones de Argentina y todas compartían un mensaje similar: “Mañana, tiroteo. No vengan”. La mayoría incluían la fecha, que estaba pensada para el 14 o 15 de abril. Los mensajes generaron alarma y preocupación en las comunidades educativas de diferentes provincias.
Uno de los mensajes apareció en la Escuela Técnica N° 9 D.E.7 “Ingeniero Luis Huergo”, del barrio porteño de Caballito. Hacía referencia a una amenaza de violencia para el jueves 16 de abril.
En un mensaje enviado a la comunidad educativa al que accedió La Nación, las autoridades de la escuela señalaron que el mismo mensaje se replicó en otros colegios de la Ciudad, algo que se encuentra bajo seguimiento por las autoridades competentes. Fuentes cercanas a la investigación revelaron a este medio que, además del Ingeniero Huergo, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires recibió amenazas.
Efectivos de la Comisaría 6A se presentaron en la escuela y recorrieron las instalaciones, corroborando que no había situaciones de violencia, luego de que las autoridades de la institución realizaran una denuncia. Como consecuencia, se dispuso la presencia de consigna policial en ambos ingresos de la escuela de Caballito por, al menos, una semana.
Con información de La Nación/GDA
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