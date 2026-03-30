Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe —la Escuela n.º 40 “Mariano Moreno”—, en Argentina, mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió a al menos otros dos estudiantes adolescentes, que fueron alcanzados por perdigones. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, relató que el hecho ocurrió en la entrada, cuando la comunidad educativa del lugar estaba formada, esperando para izar la bandera. El atacante, de 15 años y que cursaba tercer año, extrajo el arma de su mochila y efectuó alrededor de cinco disparos. La víctima fatal tenía 13 años.

El autor del ataque, en tanto, fue aprehendido por la Policía local. La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe consultadas por La Nación.

Los dos estudiantes heridos tienen 13 y 15 años, y uno de ellos debió ser trasladado en código rojo por la gravedad de las heridas a la ciudad de Rafaela, con perdigones en cara y cuello. El otro alumno lastimado presentaba heridas de menor gravedad.

Atacante era "buen alumno y mostraba buena conducta"

Un funcionario santafesino contó, en diálogo con TN, que otros estudiantes de esa escuela ubicada en la ciudad de San Cristóbal notaron la situación confusa y atípica cuando vieron que salían chicos corriendo de un lado a otro. “Los docentes decían que [el atacante] era buen alumno y mostraba buena conducta”, indicó.

A raíz de lo sucedido, que tuvo lugar unos 10 minutos después de las 7 de la mañana de este lunes, se declaró asueto y duelo y se suspendieron las actividades programadas para la semana en esa institución. Tras ser evacuada de inmediato, la escuela se mantiene acordonada.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero Foto: Redes sociales/La Nación/GDA

En un video registrado por uno de los testigos dentro de la escuela, se oyen con claridad los disparos. Enseguida, gritos desesperados por doquier y la persona que filma que corre en búsqueda de resguardo junto a niños y adultos.

El padre de uno de los alumnos que presenció la ráfaga de disparos habló con el medio local Aire de Santa Fe y reveló lo que le contó su hijo: “Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después, otro. Y ahí empezó a correr”, contó.

La Nación/GDA