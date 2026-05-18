Thomas Silva con Ovación desde el Giro de Italia: "Me golpeaba como si fuera un sueño. Ahora sé que lo puedo hacer"

Este lunes, durante el segundo día de descanso del Giro de Italia 2026, el uruguayo Thomas Silva Coussán dialogó con Ovación sobre los últimos días inolvidables que vivió en la primera gran vuelta del año. El joven de 24 años hizo historia: no solo fue el primer uruguayo en largar el Giro, sino que ganó la segunda etapa y lució la icónica Maglia Rosa durante tres días seguidos.

Luego del caos de los primeros días de carrera por todo lo que le tocó vivir, se lo nota más relajado y con más confianza en sus piernas para seguir dando batalla rumbo al norte de "la bota", hacia donde va el giro. Lo más próximo: la contrarreloj individual de este martes en Toscana: 42 kilómetros con dos puertos de montaña

Entrevista a Thomas Silva desde el Giro de Italia

—El día que ganaste te golpeaste el casco, incrédulo: ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento?

—La verdad que creo que me golpeaba como si era un sueño que me quería despertar. Fue algo increíble. Al final, los últimos kilómetros de esa etapa fue una locura. Muchos ataques, se reventaba la carrera, se juntaba. Yo solo tenía que mantenerme quietito en el grupo, sabiendo que si llegaba ese grupo tenía mi punta de velocidad y poder aprovecharla.

—¿Era una de las etapas marcadas?

—Bueno sí, sabíamos que era una muy buena oportunidad, pero obviamente para ganar siempre se te tiene que alinear todo un poco. Pero sí que era uno de los días que teníamos ahí marcado con la cruz.

—¿Qué cambió en vos entre la primera etapa y hoy, tras nueve días de Giro de italia?

—El único cambio que ha sido positivo. Obviamente te genera mucha más confianza personal. Creo que de momento eso, solamente que ahora me tengo más confianza, más ganas y sé que lo puedo hacer. Así que lo único que queremos es repetirlo.

—¿Quiénes te están acompañando de tu familia?

—Bueno ahora me están acompañando mi padre, mi hermano y mi mujer, y mi perrito (Loki). Y la última semana se va a juntar mi madre, mi suegra y mi mejor amigo Gonzalo. Y también los últimos días han habido varios uruguayos por ahí. Así que cada vez somos más.

—¿Gritan mucho cuando te ven?

—Sí, se ponen como locos. Ahora es como que hasta el público los quiere a ellos, son más famosos que yo.

🗣️ Thomas Silva, con Ovación: "Me golpeaba el casco como si fuera un sueño del que me quería despertar. Fue algo increíble, los últimos kilómetros de esa etapa fueron una locura".



🎙️ @santiagovanoli pic.twitter.com/3npj7Ib1WB — OVACIÓN (@ovacionuy) May 18, 2026

La entrevista completa saldrá publicada en la edición impresa de Ovación (El País) de este martes y estará disponible en su versión web.