Giro de Italia: el uruguayo Thomas Silva cayó de puesto en la general tras la novena etapa que ganó Vingegaard

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se impuso en solitario en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale, después de dejar atrás a Felix Gall (Decathlon) en la subida final.

Thomas Silva, el uruguayo que compite para el Astana Team y que venía de realizar otra gran actuación en la octava etapa de este sábado, culminó en el puesto 132 y cayó en la general al número 65 (+54:56).

Después de algunos intentos tímidos de formar la escapada, se consolidó una fuga de ocho corredores con doble presencia de Movistar Team, con Lorenzo Milesi y Einer Rubio, además de Jonas Geens (Alpecin), Martin Marcellusi (Bardiani), Tim Naberman (Picnic), Mattia Bais (Polti), Sakarias Koller Loland (Uno-X) y Davide Ballerini (Astana).

Alrededor del ecuador de la etapa, se les unieron Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Diego Ulissi (Astana) y Toon Aerts (Lotto Intermarché). Ciccone y Rubio se fueron en solitario al comienzo de la subida final, pero el colombiano no pudo aguantar el ritmo del italiano. Aun así, fue atrapado por Felix Gall y Jonas Vingegaard, y en el kilómetro final se impuso el danés.

Este lunes, el Giro vivirá su segunda jornada de descanso. La carrera se retomará el martes con la contrarreloj individual. Los 42 kilómetros entre Viareggio y Massa son completamente llanos y sin grandes dificultades técnicas, ideales para los especialistas y que harán sufrir a los más escaladores.

Giro de Italia

Etapa 9

1º Jonas Vingegaard (DIN/Visma) 4h 20:21

2º Félix Gall (AUT/DCD) 0:12

3º Davide Piganzoli (ITA/Visma) 0:34

4º Thymen Arensman (HOL/INEOS) 0:34

5º Afonso Eulálio (POR/Bahrain) 0:41

General

1º Afonso Eulalio (POR/Bahrain) 34h 28:42

2º Jonas Vingegaard (DIN/Visma) 3:05

3º Félix Gall (AUT/DCD) 3:28

Con información de EFE.