Giro de Italia: Jonas Vingegaard dominó la montaña y ganó la etapa 7; Thomas Silva llegó sin inconvenientes

La séptima etapa del Giro de Italia se corrió este viernes entre Formia (Lazio) hacia el pico montañoso de Blockhaus, en Abruzzo, en su camino hacia el norte de “la bota”. Los ciclistas pedalearon nada menos que 244 kilómetros para terminar una de las etapas más desafiantes, porque se trata de la primera llegada en la cima de un puerto de primera categoría.

Allí ganó el máximo favorito a conquistar el Giro: Jonas Vingegaard, el danés dos veces campeón del Tour de Francia (2022 y 2023) y una vez de la Vuelta a España (2025). El líder del Visma/Lease a Bike legó en solitario y coronó la montaña con 13" de ventaja sobre su más próximo perseguidor: el austríaco Felix Gall (Decathlon). Completó el podio del día el australiano Jai Hindley (Red Bull - BORA).

El uruguayo Thomas Silva Coussán cumplió la etapa sin mayores dificultades y alejado de la lucha por la general individual: llegó en un grupo de 34 corredores, a 23:25" del ganador del día. El mejor del XDS Astana Team fue el ecuatoriano Harold Martín López, 13º a 2:13" de Vingegaard.

La general sigue comandada por el portugués Afonso Eulálio, que vestirá un día más la Maglia Rosa. Vingegaard quedó segundo a 3:17". Thomas Silva quedó a los 56, a 32:32" del líder.

🔻 Alone amongst the clouds. The first summit finish of the race delivered on its promises.



🔻 Da solo tra le nuvole. Il primo arrivo in salita rispetta il pronostico della vigilia.



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La séptima etapa de este viernes

La subida al puerto de Blackhaus tuvo 13,6 kilómetros de distancia al 8,4% de desnivel promedio, con picos de hasta 14%. Y fue escenario de la batalla entre los favoritos.

Primero subieron el puerto de Roccaraso, un ascenso de 9 km al 6,4% de desnivel promedio, con picos de hasta el 12% y calificado como puerto de segunda categoría. Fue allí donde el pelotón se fragmentó y así llegaron los favoritos cortados a Blockhaus.

Un binomio de corredores conformado por Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education - EasyPost) y Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5) llegaron mano a mano a la base del puerto final, pero fueron capturados por el grupo de favoritos, que comandó el Visma/Lease a Bike para llevar a su líder Jonas Vingegaard.

El danés atacó faltando siete kilómetros para el final, en la parte más dura del último ascenso. Se desprendió del grupo de favoritos y el único que pudo seguirlo de cerca fue el austríaco Felix Gall, que llegó apenas 13" segundos por detrás.