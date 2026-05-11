Otro ciclista uruguayo que destaca: Eric Fagúndez subió al podio en la segunda etapa del Tour de Azerbaiyán

El uruguayo Eric Fagúndez volvió a destacarse este lunes en el Tour de Azerbaiyán al finalizar tercero en la segunda etapa, disputada entre Bakú e Ismayilli sobre 193,3 kilómetros y con perfil de media montaña.

El ciclista del equipo Burgos Burpellet BH cruzó la meta a nueve segundos del ganador, el kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team, compañero de Thomas Silva Coussán, líder del Giro de Italia), y compartió el podio del día con el suizo Alexandre Balmer.

🥉 ¡Tercera posición para @Eric_Fagundez en Ismailli!



El uruguayo se lleva el sprint del grupo tras lanzar muchos ataques en los kilómetros finales



📺 @Eurosport_ES #CicloturismoBurgos #BakuKhankendi 🇦🇿 pic.twitter.com/34kXncVRMu — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) May 11, 2026

Con este resultado, Fagúndez escaló posiciones en la clasificación general y quedó cuarto tras las dos primeras jornadas de la carrera, una prueba de categoría 2.1 del UCI Europe Tour que se disputa del 10 al próximo jueves 14 de mayo entre Bakú y Khankendi.

El uruguayo, de 27 años, compite a nivel profesional desde 2022, siempre con Burgos Burpellet BH, y viene consolidándose como una de las principales referencias del ciclismo nacional en el exterior.

Fue el corredor que volvió a poner la bandera uruguaya en una gran vuelta (la Vuelta a España 2023 y la de 2025 junto a Thomas Silva), sumó medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de ruta (2023) y contrarreloj (2026), y además representó a Uruguay en los Juegos Olímpicos de París 2024.