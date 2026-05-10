Giro de Italia: Paul Magnier ganó la tercera etapa y el uruguayo Thomas Silva mantuvo el liderazgo en la general

El uruguayo Thomas Silva, que el sábado hizo historia al ganar la segunda etapa del Giro de Italia, conservó la primera plaza de la general este domingo al término de una tercera jornada en la que se impuso el francés Paul Magnier, ya ganador el primer día.

El francés Paul Magnier logró este domingo en Sofía su segunda victoria de etapa en tres días, al imponerse al esprint en las calles de la capital búlgara, en una jornada en la que el uruguayo Thomas Silva conservó la maglia rosa.

El corredor del Soudal Quick-Step, de 22 años, se impuso por muy poco al italiano Jonathan Milan y al neerlandés Dylan Groenewegen en esta llegada masiva.

¡ESPECTACULAR FINAL DE LA ETAPA 3!



En una definición impresionante, Paul Magnier se quedó con la victoria y conquistó su segunda etapa en el #GiroDeItaliaEnDSPORTS #CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/DVMaPUaskx — DSPORTS (@DSports) May 10, 2026

Tras la etapa de hoy, el ciclista uruguayo Thomas Silva (XDS Astana) declaró estar "contento" por "hacer historia para un país tan pequeño", después que lograra conservar el maillot de líder tras la tercera etapa del Giro de Italia, la última disputada sobre territorio búlgaro.

Silva hizo referencia al "apoyo de todos los uruguayos" en la rueda de prensa posterior a la etapa: "Están superpendientes y yo superagradecido de ellos, contento de hacer historia para un país tan pequeño".

El ciclista del XDS Astana se impuso en la segunda etapa del Giro y no hubo cambios después de la tercera, la última en Bulgaria antes del traslado a Italia. "Fueron tres etapas entretenidas por aquí. Muy contentos con las sensaciones, conseguir una victoria de etapa y mantener el líder", explicó.

Sobre la jornada de este domingo, resumió: "Increíble, lo disfruté como nunca, fue un día entre comillas tranquilo y lo pude disfrutar muchísimo".

Además, dejó claro que no descarta objetivos ambiciosos sobre el maillot rosa de líder. "En principio mantenerlo lo máximo posible es el objetivo del equipo, pero vamos a ir día a día y que dure lo que tenga que durar", reconoció.

Con información de EFE y AFP.