Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Multideportivo

Nuevo podio de Eric Fagúndez en la última etapa del Tour de Azerbaizán, que ganó un compañero del Burgos BH

El ciclista uruguayo de 27 años finalizó tercero en la quinta y última etapa de la carrera, que culminó este jueves con los 181 kilómetros finales. Josh Burnett conquistó la general individual.

El País
El País
14/05/2026, 10:48
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Eric Fagúndez y sus compañeros del Burgos Burpellet BH ganaron el Tour de Azerbaiyán 2026
Eric Fagúndez y sus compañeros del Burgos Burpellet BH ganaron el Tour de Azerbaiyán 2026.
Foto: @CyclingAz

Eric Fagúndez ratificó su gran semana en el Tour de Azerbaiyán y volvió a meterse entre los tres mejores: este jueves finalizó tercero en la quinta y última etapa de la carrera, disputada entre Tartar y Khankendi (181.5 kilómetros) y aseguró además el cuarto puesto en la clasificación general final.

El ciclista uruguayo del Burgos Burpellet BH volvió a ser protagonista en el cierre de la prueba de categoría 2.1 del UCI Europe Tour, luego del podio conseguido el pasado lunes en la segunda jornada, y terminó consolidando una actuación de regularidad entre los mejores de la competencia.

Fagúndez, de 27 años, se mantuvo cuarto en la general individual tras las cinco etapas, mientras que la clasificación final quedó en manos de su compañero de equipo, Josh Burnett, lo que redondeó una semana ideal para la escuadra española.

El uruguayo atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera profesional. Integrante del Burgos Burpellet BH desde 2022, viene consolidándose como una de las principales referencias del ciclismo celeste en el exterior.

Eric fue el corredor que volvió a poner la bandera uruguaya en una gran vuelta (la Vuelta a España 2023 y la de 2025 junto a Thomas Silva), sumó medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de ruta (2023) y contrarreloj (2026), y además representó a Uruguay en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

ciclismoEric Fagúndez

Te puede interesar