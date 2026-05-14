Nuevo podio de Eric Fagúndez en la última etapa del Tour de Azerbaizán, que ganó un compañero del Burgos BH

Eric Fagúndez ratificó su gran semana en el Tour de Azerbaiyán y volvió a meterse entre los tres mejores: este jueves finalizó tercero en la quinta y última etapa de la carrera, disputada entre Tartar y Khankendi (181.5 kilómetros) y aseguró además el cuarto puesto en la clasificación general final.

El ciclista uruguayo del Burgos Burpellet BH volvió a ser protagonista en el cierre de la prueba de categoría 2.1 del UCI Europe Tour, luego del podio conseguido el pasado lunes en la segunda jornada, y terminó consolidando una actuación de regularidad entre los mejores de la competencia.

Fagúndez, de 27 años, se mantuvo cuarto en la general individual tras las cinco etapas, mientras que la clasificación final quedó en manos de su compañero de equipo, Josh Burnett, lo que redondeó una semana ideal para la escuadra española.

El uruguayo atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera profesional. Integrante del Burgos Burpellet BH desde 2022, viene consolidándose como una de las principales referencias del ciclismo celeste en el exterior.

Eric fue el corredor que volvió a poner la bandera uruguaya en una gran vuelta (la Vuelta a España 2023 y la de 2025 junto a Thomas Silva), sumó medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de ruta (2023) y contrarreloj (2026), y además representó a Uruguay en los Juegos Olímpicos de París 2024.