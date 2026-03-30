Video: así fue el ataque de un alumno que ingresó al colegio con un arma y mató a otro en Argentina

El video del adolescente que ingresó armado y mató a un compañero en un liceo del departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, Argentina, muestra la desesperación de los alumnos al escuchar los disparos cuando se encontraban en el patio interno de la Escuela n.º 40 “Mariano Moreno”. El atacante, de 15 años y que cursa tercer año, extrajo el arma de su mochila y efectuó entre cuatro y cinco disparos. La víctima fatal tenía 13 años y cursaba primer año.

En un video registrado por uno de los testigos dentro de la escuela, se pueden escuchar con claridad los disparos. Además, se oyen los gritos desesperados de los alumnos al percibir la situación y la persona que filma corre en búsqueda de resguardo junto a niños y otros adultos.

Según supo La Nación con base en fuentes de la investigación, como consecuencia del ataque, otros dos menores —de 13 y 15 años— resultaron heridos al ser alcanzados por perdigones, ya que el arma se trataría de una escopeta. Uno de ellos fue trasladado bajo “código rojo” a la ciudad de Rafaela por la gravedad de las lesiones, mientras que el otro presentaba heridas de menor gravedad.

Adolescente de 15 años realizó un tiroteo en su liceo en Santa Fe, Argentina Foto: captura de video

El tiroteo en un liceo de Santa Fe

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, dio detalles sobre el caso y explicó que el agresor habría sacado el arma desde el interior de una mochila durante la formación de ingreso a la escuela. “Estaban esperando para izar la bandera... Fue antes de las 7.15, en el momento en que se toca el timbre para dar ingreso”, precisó en diálogo con TN.

“Los docentes decían que era buen alumno, que mostraba buena conducta, eso llama la atención”, destacó Muñoz sobre el alumno que realizó el ataque.

Según precisaron desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, la situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar que se lanzó sobre el agresor, logró quitarle la escopeta y frenar el ataque. El adolescente, en tanto, fue aprehendido por la Policía local.

A raíz de lo sucedido, se declaró asueto y duelo y se suspendieron las actividades programadas para la semana en esa institución ubicada en la calle J. M. Bullo 1402. Tras ser evacuada de inmediato, la escuela se mantiene acordonada.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero Foto: Redes sociales/La Nación/GDA

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