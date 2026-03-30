Ultimátum de Trump a Irán: amenaza con destruir sus pozos de petróleo y centrales eléctricas si no abre Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un contundente mensaje este lunes a través de su plataforma Truth Social. Aunque reconoció que "se han logrado grandes avances" en el diálogo con Irán para poner fin a la guerra, amenazó con destruir "sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg" si no se reabre el estrecho de Ormuz.

"Estados Unidos está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán", expuso el mandatario.

"Se han logrado grandes avances", enfatizó, pero luego advirtió que, "si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo", Estados Unidos concluirá su operación militar "destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)".

Según el presidente de Estados Unidos, esta feroz respuesta se daría "en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de ‘reinado del terror’ del antiguo régimen".

Trabajadores retiran objetos de la oficina destruida de la cadena de televisión catarí Al Araby tras un ataque aéreo en el norte de Teherán, Irán, el 29 de marzo de 2026. FOTO: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH.

EE.UU. construye complejo militar "enorme" en futuro salón de baile en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos planea un gran complejo militar debajo del nuevo salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca.

"Los militares están construyendo un enorme complejo bajo el salón de baile, y eso está en obras, y nos está yendo muy bien, así que vamos adelantados al cronograma", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

"En realidad, el salón de baile sirve de refugio para todo lo que los militares han construido debajo, incluso frente a drones u otras cosas", prosiguió.

En octubre, Trump hizo demoler con una excavadora toda un ala de la sede de la presidencia en Washington.

Donald Trump sostiene una representación de la modernización del Ala Este de la Casa Blanca Foto: MANDEL NGAN/AFP

En su lugar está haciendo construir un salón de baile que supuestamente podrá acoger hasta a 1.000 personas, para diversas recepciones y cenas en honor de dignatarios extranjeros.

El proyecto, uno de los más ambiciosos emprendidos en este célebre lugar en más de un siglo, no ha dejado de crecer.

Su presupuesto previsto, financiado mediante donaciones privadas, ha pasado de 200 a 400 millones de dólares.

Deseoso de dejar su huella en la capital estadounidense, Donald Trump hizo rebautizar una emblemática sala de espectáculos como "Trump-Kennedy Center".

También tiene previsto construir un gran arco en Washington, inspirado en el Arco de Triunfo de París.

El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una representación de la Terraza Sur de la Casa Blanca Foto: MANDEL NGAN/AFP

Con información de AFP