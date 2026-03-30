Netanyahu ordenó mayor ocupación militar en el sur del Líbano para “ampliar la franja de seguridad”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó ayer domingo “ampliar aún más la zona de seguridad existente” en el sur del Líbano, según anunció en un vídeomensaje en el que anticipa una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino.

“He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera”, añadió Netanyahu, que se comprometió a “cambiar radicalmente” la situación en el norte del país, zona cercana a la divisoria.

Según él, el hecho de que Israel amplíe su dominio en el sur del Líbano responde a que el grupo terrorista libanés Hezbolá “aún conserva la capacidad residual de lanzar cohetes”, lo que hizo que, junto a comandantes y altos cargos, decidieran abordar la manera de “eliminar” esta amenaza. El mandatario enumeró, también, otros lugares ocupados por el Ejército israelí como ejemplos de cómo ha cambiado “el rostro de Oriente Medio” y la seguridad para Israel.

“Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando y hemos creado tres cinturones de seguridad en lo profundo del territorio enemigo. En Siria, desde la cima del Monte Hermón hasta Yarmuk. En Gaza, en más de la mitad del territorio de la Franja”, dijo sobre el despliegue de tropas a lo largo de la línea amarilla, pese a que debía tratarse de una medida temporal tras el actual alto el fuego.

“Irán ya no es el mismo Irán, Hezbolá ya no es el mismo Hezbolá, y Hamás ya no es el mismo Hamás. Ya no son ejércitos terroristas que amenazan nuestra existencia; son enemigos derrotados que luchan por su supervivencia”, recalcó Netanyahu.

Un hombre se encuentra sobre los escombros de un edificio destruido tras un ataque aéreo israelí, en Beirut. Foto: AFP

Periodistas

El Líbano despidió ayer domingo al sur de Beirut a los tres periodistas libaneses muertos el sábado en un ataque aéreo israelí en la zona de Jazín, en el sur del país, informó la cadena libanesa Al Mayadeen, a la que pertenecían dos de los informadores muertos. Israel declaró por su lado que al menos uno de los periodistas pertenecía al grupo terrorista Hezbolá.

Las víctimas son Ali Shoeib, reportero del canal Al Manar; Fatima Fatouni, corresponsal de Al Mayadeen, y el cámara Mohamed Fatouni, hermano de la periodista y también trabajador de Al Mayadeen.

El Ejército de Israel aseguró tras el ataque que Ali Shoeib pertenecía a la inteligencia de la Fuerza Radwan del grupo terrorista libanés Hezbolá “bajo el disfraz de periodista de la red Al Manar” y publicó un vídeo del bombardeo del vehículo en el que viajaban, aunque por el momento no aportó más pruebas que respaldaran su afirmación de que Shoeib tuviera un papel militar, ni tampoco comentaron las muertes de Fátima ni de Mohamed Fatouni.

Mientras tanto, el coordinador humanitario de la ONU para el Líbano, Imran Riza, alertó de que el acceso a las comunidades del sur del país ha disminuido en gran medida en los últimos días y que las organizaciones de ayuda son en general “más débiles” para prestar apoyo que durante la última guerra de 2024. Riza contabiliza, según la ONU, más de un millón de personas desplazadas en 15 meses y de una población que ya venía concatenando golpes desde antes del anterior conflicto, como una crisis económica sin precedentes, en medio de renovados combates entre el Ejército israelí y el grupo terrorista Hezbolá en el sur del Líbano.