Un hombre con "las manos manchadas de sangre": quién es la nueva e importante baja de Irán que anunció Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer jueves que su Ejército continúa “atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní”.

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron tras confirmar previamente el Ministerio de Defensa israelí la muerte del comandante iraní Alireza Tangsiri, responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

“Anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene las manos manchadas de sangre y fue quien ordenó el cierre del estrecho de Ormuz”, dijo el primer ministro israelí en un vídeo difundido por su oficina.

El mandatario israelí agregó que este “es otro ejemplo de la cooperación entre nosotros y nuestro amigo Estados Unidos, en el objetivo común de alcanzar los objetivos de la guerra”.

Por su parte, Irán lanzó ayer contra diferentes puntos de Israel al menos ocho oleadas de misiles, que han causado algunos daños en la zona de Tel Aviv y al menos cinco heridos, ninguno de ellos en estado grave, informó el Servicio de Emergencias de Israel (MDA).

Se observan los estragos del ataque aéreo israelí nocturno en el barrio de Burj al-Barajneh, en Beirut. Foto: AFP

Líbano

El Ejército israelí confirmó ayer jueves que los tanques e infantería de la División 162 ya operan en el sur del Líbano, donde Israel realiza incursiones terrestres, sumándose a las fuerzas de otras dos divisiones.

“Tras dos años de combate en la Franja de Gaza y una vez finalizados los preparativos para su próximo despliegue en el Frente Norte, la división 162 operará ahora en zonas clave del sur del Líbano con el objetivo de reforzar la posición defensiva avanzada”, detalló el Ejército en un comunicado.

El despliegue de esta división -cuyas dos de sus tres brigadas incluyen la 401, formada con tanques Merkava, y la Brigada de Infantería Nahal, centrada en combates cuerpo a cuerpo- refuerza la expansión de la ofensiva terrestre israelí contra la organización terrorista Hezbolá.

El Ejército israelí no ofrece información sobre el número de tropas o el tamaño de las brigadas desplegadas.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha reiterado en varias ocasiones que los cientos de miles de desplazados del sur del Líbano no podrán regresar a sus casas hasta que tengan “seguridad” los ciudadanos del norte de Israel, pero también que Israel será quien “controle” el territorio del sur hasta el río Litani; lo que equivale a alrededor de un 8% de territorio libanés. EFE