Los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del golfo Pérsico”, dijo el régimen iraní

El Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en Medio Oriente, unos 10.000 más de lo habitual, luego de un mes del inicio de la guerra junto a Israel contra Irán y mientras el presidente Donald Trump evalúa sus próximos pasos, según informó ayer domingo The New York Times.

Mientras tanto, Israel siguió atacando Irán y a los terroristas de Hezbolá en el Líbano y el régimen de los ayatolá también lo hizo contra el territorio israelí y a “bases enemigas” -dijo- en otros países de la región.

El despliegue de 2.500 marines y otros 2.500 efectivos de la Marina estadounidenses esta semana elevó la cantidad de tropas en la región, destacó una fuente militar al rotativo neoyorquino. Washington mantiene habitualmente alrededor de 40.000 militares en la región, de acuerdo con el rotativo. Estos están distribuidos en bases y buques en países como Arabia Saudí, Baréin, Irak, Siria, Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Esta cifra se conoce un día después de que The Washington Post informara que el Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que puede durar semanas.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda tras desembarcar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews. Foto: AFP

La posible operación terrestre no sería una “invasión a gran escala”, sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales, indicó el diario. La misión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados, añadió el medio.

Ayer domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero “en secreto” planea un ataque terrestre, por lo que Irán está “esperando” la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el sábado del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, “además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas”

Por su parte, Irán respondió que “La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura, el desmembramiento y la desaparición de los agresores, y los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del golfo Pérsico”, según advirtió el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia.

Además, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que “esperan la llegada terrestre” de los soldados, para poder “castigar a Estados Unidos y hacerle arrepentirse y que no vuelva a intentar atacar a Irán” y criticó la contradicción: “El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre”.

Fuerza Aérea de los EE. UU muestra a un marinero preparando un EA-18G Growler, del Escuadrón de Ataque Electrónico. Foto: AFP

De su lado, el Ejército israelí afirmó que se encuentra a solo “días” de completar la destrucción sistemática de la capacidad de producción de armas de Irán, pero seguirán atacando otros objetivos críticos, como el programa nuclear y los centros de mando.

Además, por segunda vez en una semana, las fuerzas israelí-estadounidenses bombardearon la Universidad Tecnológica de Isfahán, tras el ataque previo contra la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán, mientras que Irán amenazó con represalias sobre universidades estadounidenses e israelíes en países de Medio Oriente y dio un ultimátum.

La Guardia Revolucionaria anunció la fase 86 de su “Operación Promesa Verdadera 4”, lanzando ataques masivos contra infraestructuras aéreas en bases estadounidenses: Camp Victory (Irak), Arifjan (Kuwait) y Al Jarj (Arabia Saudí).

También aseguró haber alcanzado con precisión la Quinta Flota de EE.UU. en Baréin y la base de Al-Dhafra en EAU.

En Irak, fuerzas estadounidenses y milicias progubernamentales intercambiaron ataques en Bagdad y Nínive, mientras los hutíes desde Yemen mantienen su amenaza de intervención directa tras la andanada de misiles lanzada hacia el sur de Israel.

Un gato camina entre los escombros tras un ataque aéreo israelí en un suburbio al sur de Beirut. Foto: AFP

Mediación

Pakistán anunció ayer domingo que acogerá en los “próximos días” conversaciones entre Estados Unidos e Irán para buscar un fin a la guerra, una iniciativa que ha recibido el respaldo unánime de Arabia Saudí, Turquía y Egipto durante una cumbre a cuatro bandas celebrada en Islamabad.

Al término de la primera reunión de consultas de este bloque ayer, el vice primer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar, confirmó que tanto Washington como Teherán han expresado su “confianza” en la capacidad de Islamabad para facilitar un diálogo que detenga la escalada bélica iniciada el pasado 28 de febrero.

El canciller subrayó que su Gobierno ha mantenido una comunicación activa con el liderazgo estadounidense como parte de sus esfuerzos de desescalada. Los miembros del grupo coincidieron en que la prolongación del conflicto es “extremadamente desafortunada” por su impacto devastador en la región y apelaron a la “unidad de la Ummah (comunidad) musulmana” en estos tiempos de crisis.

“Acordamos que esta guerra no favorece a nadie y solo conducirá a la muerte y la destrucción”, señaló Dar.

El objetivo del bloque es ahora crear las condiciones necesarias para unas “negociaciones estructuradas entre las partes pertinentes”.

En este sentido, los cuatro países abogaron por la diplomacia como único camino viable y exigieron el respeto a los principios de la Carta de la ONU, incluyendo la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados. AFP, EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén el 19 de marzo de 2026. AFP

Abandonar Irak ante amenaza creciente

La embajada de Estados Unidos en Irak instó ayer domingo a sus ciudadanos a abandonar el país “de inmediato” ante la amenaza creciente de ataques por parte de Irán y milicias afines, que podrían dirigirse contra objetivos vinculados a Washington. “Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato”, instó en una alerta de seguridad la legación diplomática, que advirtió de que Irán ha amenazado específicamente a instituciones estadounidenses en Oriente Medio, incluidas universidades en ciudades como Bagdad, Suleimaniya y Dohuk, además de otros centros percibidos como asociados con EE.UU.

El comunicado señala que tanto Irán como las milicias alineadas con Teherán “representan una amenaza creciente para la seguridad pública” y han llevado a cabo ataques generalizados contra ciudadanos estadounidenses, infraestructuras y objetivos relacionados con EE.UU. en todo Irak, incluida la región del Kurdistán iraquí. Asimismo, alertó de que estos grupos han atacado aeropuertos comerciales, hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones civiles, y podrían intentar nuevos atentados o incluso secuestros de ciudadanos estadounidenses También subrayó que persiste un “riesgo elevado” por el uso de misiles, drones y cohetes en el espacio aéreo iraquí.

Ante este escenario, la embajada reiteró su recomendación de nivel máximo de “no viajar” y urgió a los estadounidenses presentes en Irak a salir del país. “Aquellos que decidan permanecer lo hacen bajo un riesgo significativo”, advirtió el comunicado, que criticó que “el Gobierno iraquí no ha impedido los ataques terroristas contra Estados Unidos y países de la región desde territorio iraquí”.

Como los aeropuertos iraquíes están cerrados, la embajada recomendó utilizar rutas terrestres hacia países vecinos. EFE

Vista del edificio de la Embajada de Estados Unidos y sus alrededores en Bagdad, Irak. Foto: AFP