¿Cuándo termina la guerra en Medio Oriente? EE.UU. fija reunión con Irán y le pone fecha al final al conflicto

Estados Unidos espera mantener una reunión esta semana con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, anunció ayer viernes el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff. “Creemos que habrá reuniones esta semana, sin duda tenemos esa esperanza”, dijo Witkoff en un foro empresarial en Miami cuando se le preguntó sobre las negociaciones con Irán.

Witkoff afirmó además que hay barcos pasando por el estrecho de Ormuz, al insistir en que sí existen “negociaciones con el régimen iraní. Las declaraciones del enviado de Trump se conocieron unas horas después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijeron en el marco de la reunión de cancilleres del G7 en Francia que la guerra contra Irán podría terminar en unas dos semanas.

“Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente”, declaró Rubio tras la reunión de ministros del G7.

“No podemos dejarlos (a los dirigentes del régimen de Irán) que construyan una arma nuclear para amenazar al mundo. Como el Departamento de Guerra ya ha dicho, estamos adelantados en nuestro plan y lo terminaremos en el momento adecuado, cuestión de semanas, no más”, insistió Rubio.

Los servicios de emergencia inspeccionan el lugar de un ataque aéreo israelí en la ciudad libanesa de Saksakiyeh. Foto: AFP

Cuando está a punto de cumplirse un mes del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, que comenzaron el 28 de febrero, Rubio trasladó un mensaje de optimismo sobre el final del conflicto.

“Tenemos objetivos, estamos muy contentos de estar cerca de conseguirlos y muy ponto”, recalcó, sin dar detalles porque, según dijo, corresponde al Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Lo que sí desveló es que Irán ha enviado “mensajes” que demuestran su interés en una solución diplomática a la guerra que está librando con Estados Unidos e Israel, pero no ha respondido al plan propuesto por Washington para ponerle fin.

“Aún no lo hemos recibido. (...) Hemos intercambiado mensajes y señales del sistema iraní, lo que queda de él, que indican su disposición a dialogar sobre ciertos temas”, señaló.

Preguntado sobre el papel que jugará su país en el restablecimiento de la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, el secretario de Estado rechazó que vaya asumir ningún papel de liderazgo. “Nosotros no tenemos que liderar ese plan, estaremos contentos de participar en él. Hay muchos países, no solo los del G7, también los de Asia, que se arriesgan mucho (con el cierre de Ormuz) y deberían contribuir más a ese esfuerzo, a que el estrecho sea un paso seguro”, manifestó Rubio.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con los periodistas en la base conjunta Andrews en Maryland. Foto: AFP

En este sentido, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, había asegurado poco antes en otra rueda de prensa la existencia de un amplio consenso entre los países del G7 y sus socios para preservar la libertad de navegación como “bien común” en el estrecho de Ormuz.

En los debates sobre la situación en el estrecho de Ormuz participaron, además de los cancilleres de los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón), los de Brasil, Corea del Sur, India o Arabia Saudí, directamente afectados por la situación en la región; así como la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Barrot recordó que para Francia el restablecimiento del tráfico marítimo en Ormuz pasará previsiblemente por un sistema de “escolta” para los buques, con el fin de garantizar la seguridad y permitir la reanudación del comercio lo antes posible “una vez que los objetivos militares de Estados Unidos hayan sido alcanzados”.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es considerado uno de los puntos neurálgicos del comercio global, y su estabilidad resulta esencial para el abastecimiento energético internacional, así como para otros productos esenciales.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, interviene en la Cumbre FII PRIORITY en el Hotel Faena, en Miami. Foto: AFP

Cumbre del G7

Los cancilleres del G7, reunidos en Francia, exhortaron ayer viernes en un comunicado conjunto a “un cese inmediato de los ataques contra la población y las infraestructuras civiles” en Medio Oriente.

Rubio mantuvo ayer una jornada de conversaciones con sus homólogos de las principales democracias industrializadas en la abadía de Vaux-de-Cernay, a las afueras de París.

El comunicado final sobre la guerra pidió “un cese inmediato de los ataques” contra objetivos civiles. “No puede haber ninguna justificación para el ataque deliberado contra civiles en situaciones de conflicto armado, ni para los ataques contra instalaciones diplomáticas”, prosigue el texto. También “reafirmaron la necesidad absoluta de restablecer de forma permanente la libertad de navegación gratuita y segura en el estrecho de Ormuz”.

Este fue el primer viaje al extranjero de Rubio desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

“Al régimen iraní le vendría muy bien entablar ahora negociaciones serias con Estados Unidos”, declaró el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, tras la reunión. “Hay indicios iniciales de que esas conversaciones deberían estar teniendo lugar”, añadió, sin entrar en detalles. Wadephul afirmó que la comunidad internacional debía colaborar más estrechamente ahora que se enfrenta a dos guerras en las que Rusia e Irán están cooperando, incluido el conflicto desencadenado por la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, instó a una “rápida resolución de este conflicto que restaure la estabilidad regional”.

Los bomberos buscan víctimas e inspeccionan los daños en un edificio residencial en el sur de Teherán. Foto: AFP

Un grupo pro Irán hackea al director del FBI

Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán accedió a una cuenta de correo electrónico del director del FBI, Kash Patel, y publicó en internet fotos personales y otros materiales, informaron ayer viernes medios estadounidenses. CNN y otros medios señalaron, en base a fuentes cercanas al caso, que el hackeo a Patel fue reivindicado por el Handala Hack Team, un grupo de ciberdelincuentes proiraní. Según CNN, los correos electrónicos robados incluyen correspondencia personal, comercial y de viajes, y parecen datar de 2011 a 2022, antes de que Patel fuera director del FBI. Handala reivindicó el pirateo, afirmando que se trataba de una respuesta a la incautación por parte del FBI de nombres de dominio que le pertenecían.