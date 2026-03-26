Trump confirma reunión con el "muy respetado presidente de China": cuándo será y de qué hablarán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer miércoles que viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo para reunirse con su homólogo Xi Jinping, una visita que tenía previsto llevar a cabo a finales de marzo pero que fue aplazada por la guerra de Irán. “Mi reunión con el muy respetado presidente de China, el presidente Xi Jinping, que originalmente se pospuso debido a nuestra operación militar en Irán, ha sido reprogramada y tendrá lugar en Pekín los días 14 y 15 de mayo”, anunció en Truth Social.

Esta será la sexta reunión entre Trump y Xi, que se vieron por última vez en octubre del año pasado en Corea del Sur. El presidente estadounidense aseguró además que él y la primera dama, Melania Trump, recibirán a Xi y su esposa, Peng Liyuan, más tarde este año en la Casa Blanca.

“Nuestros representantes están ultimando los preparativos para estas visitas históricas. Espero con gran interés pasar tiempo con el presidente Xi en lo que, estoy seguro, será un evento trascendental”, dijo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue preguntada en rueda de prensa si la nueva fecha implica que en mayo ya habrá terminado la guerra de Irán y respondió: “Siempre hemos estimado aproximadamente de cuatro a seis semanas. Así que puedes hacer los cálculos”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, la primera dama Melania; el presidente de China, Xi Jinping, y la primera dama Peng Liyuan. Foto: archivo El País

El Gobierno chino ha pedido el “cese inmediato” de los ataques contra Irán, avisando de que el conflicto puede volverse “incontrolable” y llevar toda la región al “abismo”.

Antes de que estallara el conflicto en Irán, en la agenda del viaje el tema económico era central, en especial por la guerra comercial y los aranceles que han marcado la relación entre Washington y Pekín estos años. EFE