El invitado sorpresa de Melania Trump en la Casa Blanca: “Figure 3”, un robot humanoide que camina y habla

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llevó a un invitado sorpresa a un evento en la Casa Blanca ayer miércoles: un robot humanoide que camina y habla.

El androide “Figure 3” caminó a su lado en la apertura de la cumbre de la coalición global “Forjando juntos el futuro”.

Melania Trump, de 55 años, dedicada como primera dama a los temas de inteligencia artificial y entornos digitales, convocó a este foro sobre cómo empoderar a los niños mediante la tecnología educativa.

Figura 3, el primer humanoide presentado oficialmente en la Casa Blanca, dio la bienvenida a los asistentes con unas breves palabras en varios idiomas. “Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca”, dijo el robot gris y negro gesticulando sus manos, en sus breves palabras iniciales. Luego se retiró por el mismo lugar por el que había llegado.

La primera dama francesa, Brigitte Macron, y la primera dama estadounidense, Melania Trump, observan a un robot humanoide. Foto: AFP

Hubo aplausos en el acto en el Salón Este de la Casa Blanca, que reunió a cónyuges de jefes de Estado y de gobierno de todos los continentes. En total, 45 primeras damas concurrieron al evento, entre ellas la francesa Brigitte Macron, y representantes de 28 empresas tecnológicas.

“Es justo decir que usted es mi primer invitado humanoide, fabricado en Estados Unidos, a la Casa Blanca”, dijo Melania, al leer un discurso.

La exmodelo, madre del hijo menor del presidente Donald Trump, Barron, de 20 años, continuó hablando sobre cómo la inteligencia artificial basada en humanoides se utilizará pronto para educar a los niños.

“Imaginen a un educador humanoide llamado Platón. El acceso a los estudios clásicos es ahora instantáneo”, afirmó. “Previsiblemente, nuestros hijos desarrollarán un profundo pensamiento crítico y capacidades de razonamiento independiente”.

“El futuro de la IA está personificado: tendrá forma humana. Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que brindarán utilidad”, dijo Melania Trump.

La primera dama de Estados Unidos presidió una mesa redonda junto con primeras damas y representantes de Francia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Panamá, Sierra Leona, Malaui y Kosovo.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, camina acompañada de un robot humanoide en la Casa Blanca. Foto: AFP

Al tomar la palabra, Brigitte Macron elogió la labor de la primera dama estadounidense durante el primer mandato de Trump contra el ciberacoso a menores y defendió restringir el acceso de niños y adolescentes a pantallas y teléfonos móviles.

La reunión en la Casa Blanca fue la segunda y última jornada de encuentros en Washington entre Melania Trump y las primeras damas, tras la celebrada el martes en el Departamento de Estado.

Entre las invitadas estuvieron Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y Olenna Zelenska, esposa del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. También participaron las primeras damas de Bolivia, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, entre otras.

En los últimos meses, Melania Trump ha adoptado un papel cada vez más público. Ha organizado varios actos sobre IA y la protección de los niños en internet.

Pero también ha emprendido varios proyectos lucrativos, incluido un documental titulado Melania, realizado mediante un acuerdo multimillonario con Amazon, y un audiolibro de sus memorias narrado por IA.

Maratón en China

La otra potencia revival de Estados Unidos también está avanzando en el desarrollo de robots. China reunirá a más de 300 robots humanoides en la segunda edición de la media maratón en Pekín, donde máquinas y corredores compartirán en una prueba concebida como banco de ensayo técnico en condiciones reales.

La carrera se celebrará el próximo 19 de abril en el distrito tecnológico de Yizhuang, informó la cadena CCTV, y contará con la participación de más de un centenar de equipos de 13 provincias del China, incluidas más de 80 empresas y una veintena de universidades y centros de investigación. AFP, EFE