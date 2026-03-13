La doctrina del golpe: cómo elige Trump sus batallas y por qué es indulgente con los fuertes y duro con los débiles

Cuando al presidente Donald Trump le preguntaron por primera vez sobre las noticias de que Rusia estaba compartiendo información de inteligencia con Irán sobre la ubicación de los activos militares estadounidenses en Medio Oriente, arremetió contra un periodista por no centrarse en el tema en cuestión: el futuro de los deportes universitarios competitivos.

“¡Qué pregunta tan tonta en este momento!”, dijo el presidente la semana pasada. “Estamos hablando de otra cosa”.

Cuando Trump habló por teléfono con el presidente Vladimir Putin y sus asesores esta semana, los rusos negaron haber compartido la información, según el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Y, según su versión, eso fue suficiente para la administración Trump.

“Podemos confiar en sus palabras”, dijo Witkoff, ofreciendo una evaluación notablemente crédula de las intenciones de Rusia, incluso cuando Putin ha desafiado a Trump repetidamente por la mortífera guerra de años en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en Anchorage, Alaska. Foto: AFP

Para Trump, la deferencia hacia Rusia pone de relieve un patrón que se ha cristalizado en los últimos meses con el lanzamiento de acciones militares en el extranjero.

El presidente se esfuerza por ser indulgente con Putin y el presidente chino, Xi Jinping, líderes autoritarios a quienes ha elogiado por su inteligencia y astucia. Pero adopta un enfoque mucho más agresivo con los líderes que considera débiles, tanto aliados como adversarios.

“Trump adopta una postura claramente diferente hacia las grandes potencias que hacia el resto”, afirmó Stephen Wertheim, miembro sénior del Carnegie Endowment for International Peace.

“Quiere ser el actor dominante en cualquier situación y, con razón, se cree dominante frente a los países pequeños”. Wertheim llama al enfoque de Trump la “doctrina del golpe”.

El presidente de China, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump. Foto: Archivo El País

El presidente ha derrocado a líderes autocráticos en Venezuela e Irán, sugiriendo en ambos casos que esperaba que el ejército estadounidense actuara con rapidez. El miércoles, afirmó que la guerra en curso en Irán “resultó ser más fácil de lo que pensábamos”. También ha amenazado con tomar Groenlandia y convertir a Canadá en el estado número 51, y el año pasado reprendió públicamente al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Stephen Walt, profesor de Asuntos Internacionales en la Universidad de Harvard, afirmó que Estados Unidos aprovecha su poder para obtener concesiones y promover sus intereses, a menudo con escaso respeto por la soberanía y las normas internacionales. Esto ha sido evidente en las relaciones de Trump con Canadá, México, Dinamarca y sus aliados europeos. Y cuando se trata de adversarios como Venezuela e Irán, Trump también ha mostrado un patrón.

“No puede intimidar a Rusia y a China de la misma manera”, dijo Walt. “Si analizamos las políticas actuales, lo que vemos es un intento de intimidar a los países débiles, especialmente a aquellos que no tienen muchos aliados útiles”.

Irán tiene desde hace tiempo un aliado en Rusia, una potencia nuclear que la propia administración de Trump ha identificado como un importante adversario de Estados Unidos. Sin embargo, Trump y funcionarios de su administración minimizaron cualquier preocupación de que Rusia estuviera ayudando a Irán en la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. Foto: AFP

“Que esto haya sucedido o no, francamente, no importa realmente, porque el presidente Trump y el ejército de Estados Unidos están diezmando absolutamente al régimen terrorista iraní”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en una entrevista con Fox News.

La respuesta silenciosa de la administración a la participación de Rusia ha alarmado a los expertos en seguridad nacional.

Evelyn Farkas, ex alta funcionaria del Pentágono y experta en Rusia y actual directora ejecutiva del Instituto McCain, dijo que la participación de Rusia era una amenaza, ya que podría ayudar a impedir que los iraníes capitulen, prolongando una guerra que costará al gobierno y al pueblo estadounidense una cantidad considerable de dinero y horas de trabajo.

“Incluso si nuestro ejército prevalece y la inteligencia rusa no le da ventaja a Irán, mientras pueda llevar a la pérdida de vidas estadounidenses, es una amenaza”, dijo Farkas.

Desde el inicio del bombardeo estadounidense e israelí contra Irán, la administración no ha expresado la amenaza inminente que representaba Irán; Trump afirmó tener una “opinión” y Leavitt afirmó tener “la corazonada” de que Irán atacaría a Estados Unidos.

Humo sale de un buque tailandés cerca del estrecho de Ormuz después de un ataque. Foto: AFP



Los objetivos también cambian constantemente en una guerra que se ha convertido en un conflicto más amplio, ha sacudido los mercados globales y ha causado la muerte de siete militares estadounidenses y más de 1.000 personas, incluidos escolares, en Irán.

Leavitt presentó la guerra como una muestra de la determinación de Trump. “Cuando el presidente Trump hace una amenaza (..) no fanfarronea”, dijo Leavitt a los periodistas la semana pasada.

Trump llevaba tiempo amenazando con tomar medidas contra Irán. “No me complace que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos”, declaró a la prensa justo antes de los primeros ataques. “No me entusiasma”.

Pero el presidente ha expresado el mismo sentimiento sobre Putin, afirmando casi media docena de veces que estaba “indiferente”, “decepcionado” o “indiferente” con la continua invasión rusa de Ucrania. Amenazó con “graves consecuencias” si Rusia no cumplía con sus exigencias de negociar un acuerdo de paz.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque a un edificio residencial en Járkov, noreste de Ucrania. Foto: EFE

Estableció varios plazos, que van desde 50 días a dos semanas, para que Putin ponga fin a la guerra, que ya lleva cinco años.

Ha llamado “lunáticos” a los dirigentes iraníes y los ha acusado de prolongar las negociaciones para ganar tiempo, haciéndose eco de comentarios que hizo el año pasado en los que llamó a Putin “absolutamente loco” y reconoció que pensaba que el presidente ruso tal vez incluso estaba jugando con él para prolongar la guerra e infligir la máxima destrucción.

Tan recientemente como en enero, en una conferencia de prensa donde habló sobre la operación estadounidense para tomar por asalto Venezuela y capturar al presidente Nicolás Maduro, Trump se quejó del líder ruso. “No estoy contento con Putin”, declaró a los periodistas. “Está matando a demasiada gente”.

Sin embargo, a pesar de las frustraciones, la administración Trump ha comenzado a flexibilizar algunas restricciones a las exportaciones de petróleo ruso que fueron diseñadas para presionar al Kremlin por la guerra en Ucrania.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores trasladados a Nueva York para comparecer ante un juez. Foto: EFE

John E. Herbst, ex embajador de Estados Unidos en Ucrania y actual director senior del Centro Eurasia del Consejo Atlántico, dijo que Trump veía a Rusia como un adversario sólo en ciertos casos. “Lo que hemos visto con Trump desde que asumió el cargo por segunda vez”, dijo, “es que oscila entre dos factores: un cierto reconocimiento de que Putin es en realidad el obstáculo para lograr la paz que desea, pero, por otro lado, su respeto -o afecto, lo que sea- por Putin. Y es por eso que tenemos esta política no del todo consistente”.

El lunes, Trump declaró que tuvo una “muy buena conversación” con Putin, quien, según él, quería ser “útil” en el conflicto de Oriente Medio. Trump señaló que le dijo a Putin que podría ser útil poniendo fin a su propia guerra en Ucrania. Trump no mencionó que Rusia estuviera ayudando a Irán en la guerra. Pero señaló que Putin “quedó muy impresionado con lo que vio, porque nadie había visto nada parecido”. Erica L. Green / The New York Times

Sugiere a Irán no ir a Mundial

Donald Trump afirmó ayer jueves que Irán no debería participar en el Mundial de fútbol. “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”, dijo el presidente en su plataforma Truth Social. El presidente de la FIFA, Claudio Infantino, declaró esta semana que, durante una reunión con Trump en la Casa Blanca, ambos habían analizado la “situación actual en Irán”. El miércoles, el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, dijo que la selección persa de fútbol no participará en el Mundial, en el que juega sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos. EFE