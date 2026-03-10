Irán bombardea base de EE.UU. en Irak y advierte a Trump: "Vigila tu espalda, podrías ser eliminado"

En medio de la escalada bélica contra Estados Unidos e Israel, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció este martes 10 de marzo de 2026 que realizó un ataque contra la base militar de Estados Unidos de Harir, en el Kurdistán iraquí. El ataque ocurrió el mismo día en el que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmara que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están "vacías" y le instó a vigilar su espalda porque podría "ser eliminado".

Según el comunicado del cuerpo militar de élite, recogido por Farsna, agencia de noticias iraní vinculada con la Guardia Revolucionaria, el cuartel estadounidense de Harir (en la región de Erbil) fue atacado con cinco misiles, sin que se hayan reportado víctimas ni haya habido aún reacción por parte de Irak o EE.UU.

Poco antes de este anuncio, las autoridades iraquíes informaron sobre otro bombardeo en la provincia de Kirkuk, también en la región del Kurdistán, donde aviones sin identificar, "probablemente de Israel o EE.UU.", atacaron el cuartel general de la 40 Brigada de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular y mataron a cinco miembros del grupo, integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes.

En los once días de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, varios emplazamientos de estas milicias en territorio iraquí fueron alcanzados por misiles y bombas de origen desconocido.

De la misma forma, la mayoría de los países de Medio Oriente que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos, entre ellos Irak, han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

Irán le insta a Trump a "vigilar su espalda"

Publicación de Donald Trump emitida el lunes 9 de marzo de 2026, en la que amenaza con golpear a Irán "20 veces más fuerte" de lo que ha sido atacada hasta ahora. Foto: TruthSocial/realDonaldTrump.

Este martes, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Larijani, le lanzó un mensaje desafiante a Donald Trump: "La nación Ashura de Irán no teme tus amenazas vacías", dijo en X, citando un mensaje de Trump en el que decía que Estados Unidos iba a golpear Irán "20 veces más fuerte" de lo que ha sido atacada hasta ahora.

"Vigila tu espalda o ¡podrías ser eliminado!", añadió el jefe de seguridad de Irán.

La Guardia Revolucionaria iraní ya había respondido horas antes a Trump cuando aseguró que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tiene la capacidad de "expandir" el conflicto.

El cuerpo militar de élite reiteró su amenaza de que, si EE.UU. e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura de Irán, "no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso".

Con información de EFE