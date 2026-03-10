Australia otorga asilo a futbolistas de la selección femenina iraní: temían ser perseguidas por no cantar el himno

Australia concedió asilo a integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán, que se hallaban en el país oceánico, ante el riesgo de que fueran perseguidas a su regreso a su país por no haber entonado el himno antes de un partido, informó ayer lunes el ministro de Interior australiano, Tony Burke.

La semana pasada, las jugadoras iraníes se negaron a cantar antes de un partido de la Copa de Asia en Australia, un gesto considerado como un acto de desafío contra la República Islámica.

Cinco de las futbolistas escaparon del hotel del equipo en Gold Coast, en Australia, durante la noche, y se refugiaron en un “lugar seguro”, manifestó Burke. “La policía australiana las trasladó a un lugar seguro. Anoche di mi aprobación final a sus solicitudes de visados humanitarios”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró más temprano que Australia había aceptado conceder asilo a algunas integrantes de la selección de Irán, horas después de que Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, pidiera garantizar la seguridad de las futbolistas. “Acabo de hablar con el primer ministro australiano Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado”, afirmó Trump en su red Truth Social.

Las jugadoras iraníes, la portera Raha Yazdani, Melika Motevalli y Fatemeh Amineh, saludan durante el himno nacional. Foto: AFP

Trump añadió que “algunas, sin embargo, sienten que deben regresar (a Irán) porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidos los posibles ataques contra esos familiares si ellas no vuelven”.

“Las integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán están sufriendo fuertes presiones y están siendo amenazadas por la República Islámica”, escribió en X el hijo del sah (rey) derrocado. “Corren el riesgo de sufrir graves consecuencias si regresan a Irán. Hago un llamamiento al gobierno australiano para que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo necesario”, añadió.

Pahlavi se sumó así a un número creciente de personas, entre ellas activistas y personalidades políticas, que pedían a Australia que conceda asilo a las jugadoras. Por ejemplo, la escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, escribió en sus redes: “¡Protejan a esas chicas!”. AFP