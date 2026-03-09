El control iraní sobre la vía fluvial del Golfo Pérsico tensiona el transporte marítimo

La paralización de los petroleros en Oriente Medio demuestra que Irán ha proyectado una amenaza lo suficientemente fuerte como para prácticamente cerrar una de las vías fluviales comerciales más importantes del mundo, según analistas del transporte marítimo.

Al detener el movimiento de los petroleros, Irán ha aprovechado una de sus ventajas estratégicas, incluso mientras se encuentra bajo un intenso ataque de Estados Unidos e Israel.

Los buques que normalmente transportarían millones de barriles de petróleo desde el Golfo Pérsico al resto del mundo no navegan por temor a ataques iraníes.

En cambio, los petroleros se encuentran atrincherados a ambos lados del Estrecho de Ormuz, la estrecha arteria en la frontera sur de Irán por donde transita una quinta parte del petróleo mundial y una cantidad significativa de gas natural. Otros tipos de buques se mantienen alejados. Maersk, una importante naviera de contenedores, anunció el viernes que suspenderá ciertos servicios a Oriente Medio.

“Están logrando restringir drásticamente el flujo de todo —no solo de petróleo, sino también de gas natural—, y eso claramente está impactando los precios mundiales de la energía”, afirmó Daniel Sternoff, investigador principal del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

La amenaza es real: cinco petroleros han sido atacados desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el mes pasado, según un análisis del New York Times. La drástica reducción del tráfico de petroleros a través del estrecho ha reducido el suministro de productos energéticos y ha contribuido a impulsar el alza de los precios del petróleo, lo que a su vez está provocando un aumento en los precios de la gasolina.

A lo largo de los años, Irán ha utilizado con frecuencia su proximidad al estrecho para amenazar el transporte marítimo, pero si los petroleros continúan evitando el estrecho la próxima semana, será uno de los cierres de facto más largos registrados.

“Llevamos cinco días, y eso se acerca a las pausas más largas que se han registrado”, declaró Eugene Gholz, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Notre Dame y experto en el Estrecho de Ormuz.

Algunos expertos militares y marítimos, incluyendo a Gholz, prevén que los petroleros regresen pronto al estrecho, posiblemente bajo la protección naval estadounidense, que el presidente Donald Trump anunció que podría desplegar, o si Estados Unidos e Israel destruyen en gran medida la capacidad de Irán para atacar buques.

"Irán no tiene ninguna ventaja, y el ejército estadounidense se asegura de que su lamentable situación solo empeore", declaró Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

Y en una entrevista el pasado jueves con Reuters, Trump indicó que estaba dispuesto a tolerar el aumento de los precios de la gasolina.

"Bajarán muy rápidamente cuando esto termine, y si suben, subirán, pero esto es mucho más importante que los precios de la gasolina suban un poco", afirmó.

Pero hasta que los petroleros comiencen a navegar, según los analistas, Irán tiene poder que puede utilizar para intentar obtener una ventaja en el conflicto con Estados Unidos e Israel.

“Una parte central de la estrategia de Irán”, afirmó Sternoff, es “utilizar su influencia sobre los flujos y precios globales de la energía para presionar y obligar a Estados Unidos a un alto el fuego”.

La armada iraní no está bloqueando el estrecho y nunca ha cerrado la vía fluvial desde que Oriente Medio se convirtió en una importante región productora de petróleo. Sin embargo, los recientes ataques a buques, incluido uno con bandera estadounidense, han trastocado el transporte marítimo en Oriente Medio.

El coste de asegurar un buque para atravesar el estrecho se ha disparado hasta el punto de resultar prohibitivo para casi todas las empresas.

Trump afirmó que la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (U.S. International Development Finance Corp.) proporcionaría una cobertura de seguro asequible a todas las líneas navieras.

Pero Karen Young, investigadora principal del Middle East Institute, una organización de investigación no partidista, afirmó que no estaba claro si la agencia federal, con capital limitado, podría proporcionar una cobertura suficiente. Proporcionar un seguro contra riesgos políticos para el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz podría costar más de 300.000 millones de dólares, afirmó.

Otras organizaciones podrían contribuir a la cobertura, dijo Young, pero añadió que había pocas razones para reforzar el seguro si los ataques a la navegación continuaban durante meses, lo cual considera probable. “Irán tiene la ventaja de poder prolongar un conflicto de baja intensidad”, afirmó.

De hecho, los ejecutivos del sector naviero afirman que, incluso si pudieran obtener un seguro más económico, les preocupa más la seguridad de sus tripulaciones y el daño ambiental que podría producirse si un petrolero es alcanzado.

Stamatis Tsantanis, director ejecutivo de Seanergy Maritime Holdings, una compañía naviera, afirmó que la máxima prioridad era “la seguridad de los barcos y la seguridad de las personas”.

Los tripulantes piden evitar la zona de conflicto. La mitad de la tripulación de un barco de Seanergy que se dirigía desde el Atlántico Sur al puerto omaní de Sohar, al sur del estrecho de Ormuz, pidió abandonar el lugar, declaró Tsantanis. “No estamos considerando entrar en el estrecho de Ormuz por el momento”, subrayó.

Estados Unidos e Israel intentan destruir las armas que Irán parece estar utilizando para atacar buques, según expertos militares.

Estados Unidos también podría optar por proporcionar una escolta naval para intentar proteger a los buques comerciales. Trump declaró el martes en redes sociales: "De ser necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz lo antes posible".

En la década de 1980, Estados Unidos proporcionó una escolta para protegerse de los ataques iraníes, pero no estaba en guerra con Irán. Dado que ahora es un país combatiente, algunas aseguradoras podrían mostrarse reacias a cubrir buques escoltados por Estados Unidos.

Hoy en día, afirmó Gholz, Irán cuenta con armas más efectivas para atacar buques. Los drones pueden atacar partes vulnerables de un buque, como el puente, explicó, pero añadió que la guerra en Ucrania había demostrado que existen maneras de defenderse de los ataques con drones.

"Podemos ceder ahora mismo o intentar innovar y adaptarnos", afirmó.