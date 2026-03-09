Sigue el retorno de uruguayos desde áreas en conflicto en Medio Oriente: las líneas de asistencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE) informó este lunes que sigue coordinando con embajadas y oficinas consulares de Uruguay en los países afectados por la guerra en Medio Oriente a fin de ofrecer "todas las alternativas para la asistencia" de los uruguayos en las zonas de conflicto.

Cancillería confirmó que "varios compatriotas han podido salir del foco de conflicto, mientras que otros cuentan con reprogramación de sus itinerarios de viaje".

Desde el MREE aseguran que trabajan en coordinación con las agencias de viajes para "olaborar en la reprogramación de los itinerarios de vuelo de todas aquellas personas que se encuentran atravesando inconvenientes de conectividad aérea".

Líneas de ayuda para uruguayos en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores dispone de teléfonos de emergencia para asistencia las 24 horas para los uruguayos que se encuentran en ciudades en conflicto y sus familiares.

Correo electrónico: asistencia@mrree.gub.uy

Teléfono de emergencia: 098 274 616 / 098 051 052

Humo se levanta en Teherán tras un bombardeo en medio del conflicto en Medio Oriente. Foto: EFE

El ministro Mario Lubetkin explicó el pasado miércoles en rueda de prensa que en el gobierno están "terriblemente preocupados" por la guerra que el sábado tuvo un hito cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán en un operativo que mató al ayatolá Alí Jameneí, y que continuó en días posteriores con enfrentamientos cruzados que involucraron a varios países de la región.

"Lo que al inicio pareció un ataque de dos países contra un tercer país, se está desarrollando en muchos países de la región con todo el peligro que esto genera desde todo punto de vista", apuntó el ministro.

Según dijo, en Medio Oriente viven "muchos centenares" de compatriotas, fundamentalmente en Israel. Pero también hay "algunas decenas" de uruguayos que circunstancialmente estaban en otros países de Medio Oriente, ya sea por turismo o por viajes de trabajo.

"Todas nuestras embajadas están trabajando, tratando en primer lugar de tener contacto con la mayor cantidad de uruguayos que se encuentran en la zona", explicó Lubetkin, quien aseguró que ya han tomado contacto "con la mayoría de ellos", incluso "en forma diaria".

La idea es "poder sacarlos", lo cual no es tarea sencilla dado que la mayor cantidad de conexiones aéreas están bloqueadas: "Tenemos que resolver cómo los sacamos; recuerden que están todos los aeropuertos cerrados menos el de Riad (Arabia Saudita) con algunos vuelos puntuales. Solo los podemos sacar por tierra, con los peligros que tiene".

En consecuencia, manifestó que Uruguay necesita sí o sí sacar a "algunas decenas" de compatriotas que están de viaje en zonas de guerra, y se están identificando "posibles salidas".