Trump frena escalada del petróleo, pero suma incertidumbre: tras anticipar el final de la guerra, se desdijo

En medio de una jornada en la que el precio del petróleo se disparaba a niveles preocupantes por la inestabilidad en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra en Irán está “prácticamente terminada” y que será una “corta excursión”, pero horas después se contradijo al respaldar a Pete Hegseth, su secretario de Defensa, quien afirmó que “la batalla apenas comienza”.

“Es el comienzo de la construcción de un nuevo país”, dijo Trump temprano en la tarde, argumentando que Irán “no tiene armada, ni fuerza aérea, ni equipo antiaéreo. Todo ha sido destruido”. Esas primeras declaraciones lograron, como efecto inmediato, frenar la suba del crudo. “Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de algunas personas. Y creo que verán que va a ser una corta excursión”, dijo Trump ante un grupo de republicanos en su club de golf en Doral, Florida.

“Ya hemos ganado de muchas maneras, pero no hemos ganado lo suficiente”, agregó, y anticipó una “victoria definitiva” contra Irán. Al referirse a la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y de otros dirigentes iraníes, Trump añadió que Estados Unidos “continuará hasta que el enemigo sea totalmente y decisivamente derrotado”.

Tras estas declaraciones, y luego de saberse de una conversación telefónica que mantuvo ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin, el petróleo terminó alto pero las cotizaciones cayendo.

Más tarde, ya entrada la noche, el mandatario adoptó un tono beligerante al advertir de acciones aún más agresivas si los líderes iraníes intentaban cortar el suministro de energía mundial. “Los golpearemos tan fuerte que ni ellos ni nadie que los ayude podrá recuperar jamás esa parte del mundo”, dijo Trump ante periodistas.

Extracción de petróleo. Foto: EFE

Petróleo

El precio del barril de Brent para entrega en mayo subió un 6,76% hasta 98,96 dólares al cierre. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril avanzó un 4,26% hasta 94,77 dólares.

En la apertura de los mercados las dos referencias del crudo se habían visto arrastradas a una espiral alcista sin precedentes, con el Brent llegando a subir hasta 119,50 dólares y el WTI hasta 119,48 dólares.

Luego del cierre, el mercado petrolero reaccionó con alivio al pronunciamiento de Trump sobre Irán. En entrevista telefónica con el canal CBS, el presidente afirmó que la guerra está “prácticamente terminada”, porque Irán ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”. “Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar”, añadió.

Trump agregó que el conflicto está en un período “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

Un operador en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) Foto: AFP

Previamente, el mercado se tranquilizó por la posibilidad de que los países del G7 recurrieran a sus reservas estratégicas de hidrocarburos para contener los precios. Trump también dijo que estaba “pensando en tomar el control” del estrecho de Ormuz. Esto ha tranquilizado a los inversores, ya que la navegación está prácticamente bloqueada en este paso estratégico para el comercio mundial.

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel, Irán ha bombardeado infraestructuras de sus vecinos del Golfo Pérsico, ricos en hidrocarburos. “Con el bloqueo del estrecho de Ormuz (por donde pasa 20% del crudo mundial), Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos están llenando sus capacidades de almacenamiento de petróleo existentes, lo que obliga a reducir la producción petrolera”, destacó en una nota el grupo EBW Analytics.

Por su parte, Chris Beauchamp, analista de IG, señaló que el pánico que sacudió al mercado petrolero “se calmó temporalmente” pero las “causas profundas” de la brusca subida persisten y esto “garantiza un precio mínimo a corto plazo muy por encima de los máximos anteriores a la guerra”. Incluso tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el petróleo alcanzó un nivel de 130,50 dólares por barril, la subida de los precios no fue tan vertiginosa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Washington y el mandatario ruso Vladimir Putin en Moscú. Foto: AFP

Putin al teléfono

El presidente ruso planteó ayer lunes, en conversación telefónica con Trump, “varias propuestas para un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní”, informó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin. Añadió que dichas propuestas son fruto de las conversaciones mantenidas durante la última semana con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, y otros dirigentes de países del golfo Pérsico. Según el diplomático ruso, la conversación, la primera entre Putin y Trump desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue “franca” y “constructiva”. Putin expresó el apoyo “inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, cuya muerte fue tachada de “asesinato” por el jefe del Kremlin.

“Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que afronta. Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas”, señaló.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una conferencia de prensa en Miami. Foto: AFP

Oposición a la visita del rey Carlos III a EE.UU.

El líder del Partido Liberal Demócrata británico, Ed Davey, pidió al primer ministro, Keir Starmer, que cancele un posible viaje de Estado del rey Carlos III a Estados Unidos previsto para abril, tras las críticas del presidente Donald Trump a la gestión británica de la guerra contra Irán. Davey, cuya formación es la tercera fuerza parlamentaria del Reino Unido y la única de implantación nacional que se opone abiertamente a la guerra, afirmó que el viaje, que no ha sido confirmado oficialmente pero que varios medios dan por hecho, “no debería seguir adelante”. “En un momento en que Trump ha lanzado una guerra ilegal que está devastando Medio Oriente y elevando las facturas energéticas de las familias británicas, está claro que esta visita no debería celebrarse”, dijo el dirigente liberal. “Una visita de Estado de nuestro rey sería vista como otro enorme triunfo diplomático para el presidente, por lo que no debería concederse a alguien que insulta y perjudica repetidamente a nuestro país”, añadió.

Se ven rastros de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera de Netanya, en el centro de Israel. Foto: AFP