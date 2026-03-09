Argentina, EE.UU., Francia, India y otros gobiernos adelantan procedimientos de evacuación en Medio Oriente

El gobierno argentino anunció ayer domingo que gestionó la evacuación de 248 ciudadanos de su país que habían quedado varados en Emiratos Árabes Unidos a causa de la guerra en Medio Oriente. Otros países están tomando iguales medidas o dando recomendaciones a sus ciudadanos de irse de varios países de Medio Oriente por la guerra, entre ellos Estados Unidos, Francia y la India.

“Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno a Argentina de la manera más rápida y segura posible”, dijo el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de X.

El mensaje indicó que resta evacuar a 168 argentinos de Emiratos Árabes Unidos y que el operativo continuará en los días venideros. Argentina elevó a alto su nivel de seguridad en todo el territorio y en las embajadas tras el inicio del conflicto.

La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía”, según lo dispuso el gobierno.

La guerra tuvo su puntapié inicial el pasado 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En respuesta, Teherán ha contraatacado Estados del Golfo e Israel.

El gobierno del presidente Milei mantiene un explícito alineamiento con Estados Unidos e Israel y ha apoyado las acciones militares contra Irán.

Por otra parte, más de 32.000 ciudadanos estadounidenses han regresado a salvo a Estados Unidos desde Oriente Medio desde el pasado 28 de febrero, en el marco de una operación de asistencia consular a gran escala, informó ayer domingo el subsecretario de Estado, Dylan Johnson.

En un comunicado oficial, Johnson detalló que el Departamento de Estado ha completado hasta la fecha casi dos docenas de vuelos chárter, logrando la evacuación de miles de personas. No obstante, destaca que las cifras totales podrían ser mayores, ya que el balance no incluye a los estadounidenses que se han trasladado a terceros países o que se encuentran aún en tránsito hacia territorio estadounidense.

Pese a que la disponibilidad de vuelos comerciales en la región ha comenzado a mejorar, el Gobierno de EE.UU. aseguró que mantiene y refuerza sus operaciones de transporte terrestre y vuelos chárter, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. A través de un grupo de trabajo operativo las 24 horas, el Departamento de Estado ha brindado asistencia a más de 19.000 ciudadanos en el extranjero, ofreciendo orientación de seguridad y logística de viaje.

Además Explosión en Embajada de EE.UU. en Oslo Una fuerte explosión se registró en la madrugada de ayer domingo delante de la embajada de Estados Unidos en Oslo, que no causó víctimas pero sí daños, informó la policía noruega. La causa de la detonación, que ocurrió alrededor de 01H00 locales (00H00 GMT) en la entrada de la sección consular de la embajada, se desconocía por el momento, pero analistas la asocia a la guerra en Medio Oriente. “Alrededor de la 01H00 recibimos varios informes de una explosión. Llegamos poco después y confirmamos que había habido una explosión que afectó a la embajada de Estados Unidos”, dijo el comandante de policía Michael Dellemyr a la cadena pública NRK. “No vamos a hacer comentarios sobre nada relacionado con el tipo de daños, qué es lo que ha explotado y detalles similares, más allá del hecho de que ha habido una explosión”, porque “la investigación está en una fase muy temprana”, zanjó. El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, calificó el incidente de “inaceptable” y dijo que él y la ministra de Justicia y Seguridad Pública, Astri Aas-Hansen, se habían puesto en contacto con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Eric Meyer. Las embajadas estadounidenses se encuentran en estado de máxima alerta en Oriente Medio tras las operaciones militares israeloestadounidenses contra Irán que desataron una guerra regional. Teherán ha lanzado represalias contra múltiples objetivos industriales y diplomáticos. AFP

El Gobierno estadounidense hizo un llamado a sus ciudadanos en Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí e Israel que necesiten asistencia de viaje para que completen el formulario de registro de crisis.

En cuanto a Francia, el gobieron de Emmanuel Macron pidió ayer a sus ciudadanos que están en Irak que salgan del país ante el empeoramiento de la seguridad a raíz de la guerra contra el vecino Irán, y desaconsejó viajar a territorio iraquí.

El Ministerio francés de Exteriores actualizó las recomendaciones a los viajeros para advertir que, ante “el deterioro de la situación de seguridad en la región, se desaconseja formalmente a los franceses que vayan a Irak”. Para los que ya están en Irak, la recomendación es “salir del país”, aunque antes de hacerlo les pide que lo comuniquen a las autoridades consulares francesas, que les aconsejarán.

Por otra parte, más de 52.000 ciudadanos indios han salido de la región del Golfo Pérsico y de Oriente Medio durante la última semana, después de que el espacio aéreo empezara a reabrirse parcialmente en medio de la creciente inestabilidad que vive la zona.

El Golfo sigue siendo uno de los principales puntos de paso para los viajeros indios, sobre todo a través de los Emiratos Árabes, que conectan Asia con Europa y África.

Con información de EFE y AFP