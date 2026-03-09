Irán desafía a Estados Unidos al nombrar a su nuevo líder supremo, en medio de gran amenaza regional

Los clérigos gobernantes de Irán designaron ayer domingo a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, como nuevo líder supremo del país, desafiando las amenazas de Estados Unidos e Israel de oponerse a su nombramiento. En medio del conflicto, en estos días, otros países de Medio Oriente también advirtieron a Irán que responderían en caso de que las represalias sobre las embajadas estadounidenses en sus territorios, que alcanzaron a civiles del lugar, continuaban.

Nueve días después de que los ataques de Israel y Estados Unidos mataran al ayatolá Jamenei e Irán actuara en represalia y Oriente Medio se sumiera en la guerra, la Asamblea de Expertos del gobierno clerical se reunió para elegir a su próximo líder. Mojtaba Jamenei, de 56 años, “es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos”, anunció el órgano clerical en un comunicado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desestimó anteriormente al hijo de Alí Jamenei al calificarlo como un “peso ligero”. El republicano, de hecho, volvió a insistir ayer domingo más temprano en que debería tener voz en el nombramiento del nuevo líder.

“Si no obtiene nuestra aprobación no va a durar mucho”, declaró Trump a ABC News antes de que se hiciera el anuncio. Pero el canciller iraní afirmó ayer que la decisión correspondía únicamente a Irán y añadió que “no permitirá que nadie interfiera en nuestros asuntos internos”.

En declaraciones al programa “Meet the Press” de NBC, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, exigió que Trump “pida disculpas a los pueblos de la región” por iniciar la guerra.

Al más joven de los Jamenei se le considera una figura conservadora, sobre todo por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el brazo ideológico de las fuerzas armadas de la república islámica.

El ejército israelí había advertido anteriormente que no dudarían en “atacar” a cualquier sucesor.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria expresó su obediencia al recién nombrado nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí. “Felicitamos la elección del jurista plenamente cualificado, joven pensador y el más conocedor de las cuestiones políticas y sociales, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí, y expresamos nuestro respeto, lealtad y obediencia hacia el elegido por la Asamblea de Expertos del Liderazgo.”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado.

Los Guardianes aseguró que “como soldado y brazo poderoso del liderazgo” está “preparado para obedecer plenamente y sacrificarse por las órdenes del líder supremo de nuestro tiempo, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí”.

Ataques y petróleo

Durante la jornada de ayer, una espesa nube de humo cubrió Teherán en la oscuridad, después de que Israel golpeara depósitos de crudo.

“El aire se volvió irrespirable”, relató una habitante de Teherán de 35 años. “Al principio, yo apoyaba esta guerra. Después de la muerte de Jamenei yo celebré con mis amigos”.

“Pero desde ayer (...) la gente cuenta que no queda ni gasolina en las estaciones de servicio”, contó.

Ese ataque -que dejó cuatro muertos- fue el primero reportado contra infraestructuras petroleras desde el inicio de la guerra.

Más tarde, EEUU anunció que no atacará instalaciones petroleras. Por su parte, el ejército de Irán advirtió que golpeará instalaciones petroleras en la región si Israel continúa los ataques contra su infraestructura energética.

“Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares por barril, continúen con este juego”, declaró Ebrahim Zolfaghari, un portavoz del comando militar central de Irán.

El portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, sostuvo que las fuerzas armadas de Irán tienen capacidad para “continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual”.

Trump reiteró su negativa a enviar tropas terrestres a Irán, antes de que el ejército anunciara la muerte de un militar que había resultado herido en un ataque iraní el 1º de marzo, con lo que el total de bajas estadounidenses en combate asciende a siete desde que comenzó la guerra, según fuentes estadounidenses.

En el Líbano, que fue arrastrado a la guerra el lunes después de que la milicia proiraní Hezbolá lanzara un ataque contra Israel para “vengar” la muerte de Jamenei, los bombardeos israelíes sacudieron de nuevo Beirut.

Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que habló ayer domingo con Donald Trump y con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, y afirmó que subrayó “la necesidad de que Irán cese de inmediato sus ataques contra los países de la región”.

En Arabia Saudita, segundo productor mundial de petróleo, un proyectil dejó dos muertos y 12 heridos en la provincia de Al Jarj, adyacente a la capital Riad.

Enviar tropas

Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido, según informó ayer el medio Axios, después de que el presidente Trump dijera que desplegaría soldados sobre el terreno solo si hay “una muy buena razón”.

Tras más de una semana de comenzada la guerra, Washington y Tel Aviv han discutido mandar elementos en una etapa posterior del conflicto para que aseguren las reservas nucleares del régimen iraní, según cuatro fuentes anónimas citadas por el medio estadounidense.

Las tropas requerirían adentrarse en la infraestructura nuclear de Irán, incluyendo espacios subterráneos, por lo que la misión ocurriría cuando ambos aliados consideren que las fuerzas del país persa están debilitadas y ya no representan una amenaza, añadió Axios.

La meta sería controlar los 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % que posee Irán y que pueden convertirse en armas “en semanas”, de acuerdo con los funcionarios.

El reporte trasciende un día después de que Trump argumentara que solo enviaría tropas a Irán por “una muy buena razón”, sin especificar cuál.

“Y diría que, si alguna vez lo hiciéramos, estarían tan diezmados (las fuerzas iraníes), que no podrían luchar en el terreno”, sostuvo el presidente en el avión Air Force One tras recibir los cuerpos de los seis soldados estadounidenses que han fallecido ahora en el conflicto.

El mandatario, quien tras un ataque en 2025 había asegurado que el programa nuclear de Irán estaba destruido, también afirmó ayer en una entrevista que las fuerzas estadounidenses han destruido la totalidad de la Armada iraní.

“Lo bueno es que hundimos 44 de sus barcos, que es toda su flota”, anotó el líder republicano. La primera semana de ofensiva de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) el viernes.

Mientras tanto, continúan ataques iraníes sobre territorio israelí, según reporta el la oficina de Benjamín Netanyahu.

Con información de EFE y AFP