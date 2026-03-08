Ataque a instalaciones petroleras en Irán deja cuatro muertos, una nube tóxica y problemas en el suministro de combustible

Estados Unidos e Israel bombardearon instalaciones petroleras en Teherán y otras zonas cercanas, en el que se reporta como el primer ataque contra infraestructura petrolera en la República Islámica.

Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques. En torno a las 08.30 de la mañana hora local parecía que continuaba la noche con negras nubes sobre la capital iraní, que portaban agua pero también restos de petróleo quemado.

Las breves lluvias que se produjeron poco después dejaron charcos negros, con restos de combustible.

La Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y permanecer en sus casas ante la toxicidad de la ciudad.

Este es el resultado de los ataques contra cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz, confirmó el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, Keramat Veis Karami, según recoge IRNA.

Esos ataques que hicieron brillar la noche iraní como si fuera de día causaron cuatro muertos, todos ellos conductores de camiones cisterna de las instalaciones, de acuerdo con la fuente.

Karami aseguró a la población que el país tiene suficiente gasolina almacenada y pidió que no acudan en masa a las gasolineras.

Por su parte, la Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Productos Petrolíferos aseguró que las provincias de Teherán y Alborz están recibiendo suministro de combustible desde otros puntos de abastecimiento del país.

Horas antes, el Ejército israelí dijo haber atacado varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes.

AFP

EFE