Guerra en Medio Oriente hoy: Israel y EE.UU. amenazan con ampliar ataques e Irán arremete contra sus vecinos

La guerra en Medio Oriente continúa este sábado a una semana del comienzo, con declaraciones cruzadas de ambos bandos. La jornada comenzó con el presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtiendo que Irán sería golpeado "muy fuertemente" este sábado y Benjamín Netanyahu señaló que "erradicarían el régimen". Irán respondió con ataques a sus vecinos en el Gofo.

El presidente Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos golpeará a Irán "muy fuertemente hoy", y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

"¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento", amenazó.

Trump escribió su mensaje horas después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijera que su país nunca se rendiría ante Israel y Estados Unidos.

Irán arremete contra sus vecinos del Golfo

Irán lanzó durante la jornada varias oleadas de misiles y drones contra sus vecinos del Golfo que albergan bases estadounidenses, y prometió no rendirse pese a las amenazas del presidente Donald Trump de intensificar sus ataques.

Israel y Estados Unidos volvieron a bombardear Irán en el octavo día de guerra. Uno de los ataques provocó un incendio en un aeropuerto de Teherán; aun así, la república islámica demostró que mantiene la capacidad de responder militarmente.

En Jerusalén y en ciudades del Golfo como Dubái, Manama y Riad se escucharon sirenas y explosiones. Emiratos Arabes Unidos informó que sus defensas aéreas interceptaron 15 misiles y 119 drones, e imágenes de video muestran un proyectil estrellándose contra el aeropuerto de Dubái.

Una explosión se produjo cerca de varios aviones estacionados frente a un edificio del aeropuerto y a pocos metros de un tren en marcha, según grabaciones verificadas por AFP.

"Las fuerzas armadas iraníes tienen pruebas que demuestran que la geografía de algunos países de la región se pone, abiertamente y también en secreto, a disposición del enemigo", afirmó Gholamhossein Mohseni Ejeí, jefe del poder judicial e integrante del triunvirato que dirige el país. Por ello, "los fuertes ataques contra esos objetivos continuarán", advirtió.

Arabia Saudita informó que interceptó un misil disparado contra una base aérea con personal militar norteamericano y Jordania acusó a Irán de "atacar instalaciones vitales" dentro de su territorio.

Irán también anunció haber golpeado con misiles una base militar de EEUU en Baréin, en reprealia por un ataque a una planta iraní desalinizadora de agua.

Netanyahu: "Continuaremos con toda nuestra fuerza"

Israel seguirá golpeando a Irán con toda su fuerza para "erradicar el régimen" en ese país, de acuerdo con un plan "metódico", declaró el sábado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, una semana después del inicio de la guerra en Oriente Medio.

Netanyahu. El primer ministro enfrentará elecciones a fin de año. Foto: AFP fotos

"Continuaremos con toda nuestra fuerza", advirtió Netanyahu en un breve mensaje difundido por televisión, en el que hizo un balance de la operación iniciada el 28 de febrero con su aliado estadounidense contra Irán.

"En cuanto a la continuación de las operaciones, tenemos un plan metódico, con muchas sorpresas, para erradicar el régimen y permitir el cambio. Tenemos muchos otros objetivos que no detallaré aquí", añadió.

"Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos logrado el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán", aseguró.

De acuerdo con Netanyahu, el presidente Donald Trump "ha comprendido la magnitud del peligro para Estados Unidos y el mundo. Hemos actuado para contrarrestar la amenaza y permitir al pueblo iraní tomar su destino en sus manos".

"Ya en la primera semana, hemos eliminado al dictador Alí Jamenei. Hemos destruido instalaciones gubernamentales, fábricas de armamento y centenares de lanzadores de misiles balísticos gracias a nuestros pilotos y a los pilotos estadounidenses", acotó.

"Al pueblo iraní (...): se acerca la hora de la verdad, porque no buscamos dividir Irán, sino liberarlo del yugo de la tiranía y vivir en paz con él. Esta liberación depende de ustedes, del valiente pueblo iraní", dijo.

Quien deponga las armas "no tendrá nada que temer; quien se niegue a hacerlo sufrirá las consecuencias", advirtió.

Netanyahu prometió que, en el futuro, "los pueblos de Israel e Irán volverán a ser amigos".

"En estos últimos días, Irán ha atacado a 12 países vecinos. Los apoyamos (...). Son muchos los países que ahora se vuelven hacia nosotros para cooperar", afirmó Netanyahu.

"Hemos transformado Oriente Medio (...), hemos modificado el equilibrio de poderes. Israel es una potencia regional que disuade a nuestros vecinos y a nuestros enemigos", expresó.

En la jornada, Israel anunció que desde el inicio de la guerra el pasado sábado ya lanzó unos 3.400 ataques contra posiciones en Irán.

AFP