Peñarol y una visita de alto riesgo a Corinthians por Copa Libertadores en San Pablo: hora y dónde ver en vivo

En el fútbol, y en la vida, siempre se dice que mientras hay fe, también hay esperanza a la hora de buscar un objetivo. Pero el momento de Peñarol es crítico y la ilusión del hincha que pintaba para subir a las nubes tras el empate en Colombia por Copa Libertadores, se vino abajo con la derrota en casa frente a Platense y se terminó de desmoronar el domingo con la derrota ante Wanderers, último clasificado en la tabla del descenso.

Sí, el momento deportivo es crítico. La situación es más que complicada y parece estar lejos de solucionarse porque a pesar de la catarata de lesiones, el equipo de Diego Aguirre no ha sabido hasta el momento hacerle frente a esta racha de cinco juegos sin triunfos con dos empates y tres derrotas sumando el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Lo colectivo deja mucho que desear con fallas de todo tipo a la hora de generar fútbol en la ofensiva y, sobre todo, con importantes errores a la hora de defender que le han costado los ocho goles recibidos en esta racha adversa de cinco encuentros sin poder ganar.

Es por eso que al aurinegro le urge un buen resultado, pero también una actuación decorosa que mejore la imagen de sus últimas pobres presentaciones.

Y aunque todo se resuelve en la cancha, la de esta noche a la hora 21:00 (ESPN y Disney+) en el Neo Química Arena de San Pablo frente a Corinthians es una parada más que complicada ya que los dirigidos por Fernando Diniz no solo son los únicos líderes invictos del Grupo E sino que además, arrastran una racha de seis encuentros sin derrotas.

El Timao, que por el torneo continental venció por 2 a 0 a Platense en Buenos Aires y a Independiente Santa Fe de Bogotá en San Pablo, recibe hoy al Mirasol con una marca defensiva a tener en cuenta: acumula seis encuentros sin que le anoten un solo gol y su arco lleva un invicto de 552 minutos.

Del otro lado, Peñarol solo ha podido marcar cuatro tantos en esta racha de cinco partidos sin conocer la derrota y de cara a este encuentro, el plantel vuelve a tener bajas importantes ya que a los lesionados que estaban de antemano descartados, se le sumó la de Eduardo Darias, quien no viajó para ser preservado de cara al partido clave del jueves 7 de mayo en Bueno Aires frente a Platense, que anoche venció 2-1 a Independiente Santa Fe y le sacó cinco puntos de ventaja a Peñarol cuando le quedan nueve por disputar en la llave.

Es por eso que el partido de esta noche en San Pablo cobra mucha magnitud para un Peñarol que tiene una visita de riesgo alto y que si logra el milagro de llevarse una victoria, espantará fantasmas y volverá a sonreír. Si empata, se irá con un valioso punto de visitante, pero si pierde, el panorama se le nublará más de lo previsto en una Copa Libertadores que se le empezó a complicar el 16 de abril con la insólita derrota ante el Calamar en Montevideo.

Franco González y Jesús Trindade en el arribo del plantel de Peñarol a San Pablo para la Copa Libertadores. Foto: Enrique Arrillaga.

Corinthians vs. Peñarol