Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: se juega la penúltima fecha con puntos directos en los primeros puestos

La Liguilla pone en juego su penúltima fecha a partir de las 21:15 horas. Peñarol va por abrochar definitivamente el primer puesto recibiendo a Malvín, con el arbitraje de Diego Ortiz, Gastón Rodríguez y Nicolás Revetria. El punto directo se juega en el Polideportivo del Gran Parque Central, donde Nacional a la espera del fallo de Tribuna de Penas, busca engrosar su puntaje ante Hebraica Macabi, que se mantiene firme en la pelea por el "2". Imparten justicia Alejandro Sánchez Varela, Julio Dutra y Valentina Dorrego. Por su parte, Aguada intenta recuperarse de un andar irregular y busca seguir prendido a la lucha por las ventajas de localía, visitando a Defensor Sporting.

La fecha se puede ver a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Además, el encuentro entre Peñarol y Malvín va por la señal de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo.

Peñarol viene entonado, tras superar a Aguada y Nacional en fila, y de ganar asegurará el primer lugar de la fase regular. Además el Carbonero recuperará a Skyler Hogan, que jugará en lugar de Jy'lan Washington. En frente tendrá a Malvín, que se mantiene expectante por el segundo lugar, pero viene de 14 días de inactividad y tendrá como baja a Manuel Romero.

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Nacional sumó en su última presentación un enorme triunfo sobre Aguada, a quien le derrumbó el invicto en su escenario. Con el fallo al caer, el equipo de Álvaro Ponce necesita sumar para posicionarse lo más arriba posible y para esta noche tendrá una noticia positiva en la búsqueda de ese objetivo: la vuelta de Connor Zinaich. Por su parte, Hebraica Macabi, si bien viene de perder seis de sus últimos siete partidos, viene en un ascendente rendimiento desde la llegada de Brandon Weatherspoon. Con él en cancha, cortó una extensa racha negativa, al vencer a Malvín, y luego compitió en el Estadio Propio Aguatero, donde tuvo la última bola para ganar el juego.

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Defensor Sporting encontró tras la denuncia a Nacional una leve esperanza de trepar en la tabla. El Fusionado cortó una racha de dos victorias seguidas, tras caer en suplementario ante Malvin, en la última pelota. Por su parte, Aguada llega en un momento complejo. Perdió su invicto de local, ante el tricolor, acumulando tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros. Para el rojiverde es importante el punto para seguir prendido a la lucha por el "2", sin Santiago Vidal.

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