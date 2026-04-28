Recomendaciones oficiales para uruguayos que viajen al Mundial 2026; todo lo que necesitás saber

El Ministerio de Relaciones Exteriores brinda a continuación las recomendaciones para todos los ciudadanos uruguayos que tienen previsto viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Documentación para salir del país

-Para viajar a Canadá, Estados Unidos o México es OBLIGATORIO contar con un pasaporte vigente, con vigencia mayor a los seis meses a partir del momento que culmine su estadía.

-La documentación necesaria para salir del país debe estar en buen estado, legible, vigente y con foto reconocible.

-Se sugiere mantener una copia escaneada de la cédula de identidad, pasaporte y visas en un lugar seguro. Sugerimos además guardar una copia en su correo electrónico.

-En todo momento proteja su documentación personal y billetes de viaje.

Asimismo, debe contar con pasajes de ida y vuelta, alojamiento o reserva de hotel.

Requisitos de ingreso a los países

ESTADOS UNIDOS: En caso de viajar con pasaporte uruguayo, se deberá solicitar una visa B1 (negocios) / B2 (turismo).

Importante: una visa aprobada no garantiza la entrada a Estados Unidos. Los agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos en los puertos de entrada tienen autoridad para permitir o denegar la entrada por diversos motivos, incluidos (entre otros) la sospecha de intento de inmigración, empleo no autorizado y fraude.

Se recomienda el uso de FIFA PASS (Sistema de Programación de Citas Prioritarias), una herramienta que permite a los titulares de entradas que viajen a Estados Unidos solicitar, de forma voluntaria y opcional, una entrevista prioritaria para la obtención del visado, en caso de ser necesario.

Importante: el boleto al partido debe haber sido adquirido a través de la web oficial de la FIFA.

CANADÁ: En caso de viajar con pasaporte uruguayo, se deberá tramitar una visa. Solo en caso de cumplir ciertas condiciones, como haber tenido una visa canadiense antes —en un periodo de 10 años— o contar con una visa estadounidense válida, se podrá solicitar una eTA (Autorización Electrónica de Viaje), que simplifica el proceso.

MÉXICO: En caso de viajar con pasaporte uruguayo, no se requiere visa para estadías de hasta 180 días en calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (por turismo).

Seguro de viaje

Es fundamental contar con seguro de asistencia integral al viajero contratado previamente al arribo a cualquiera de los 3 países, que contemple enfermedades preexistentes e incluya traslado sanitario y repatrio de restos en caso de fallecimiento. En caso de contar con una enfermedad preexistente declárela a su seguro de salud.

Medicamentos

Si toma actualmente medicaciones bajo receta, traiga con usted una cantidad suficiente para todo el viaje, en su envase original, acompañado de la prescripción médica (preferentemente traducida al inglés), a fin de evitar inconvenientes.

RODRIGO ARANGUA - AFP - AFP

Imprevistos y/o situaciones de emergencia

Si extravía su documento de viaje o sufre un hurto, deberá denunciarlo ante la autoridad policial local más cercana. No olvide de solicitar copia de la denuncia. Posteriormente podrá dirigirse al Consulado uruguayo más próximo a fin de tramitar la documentación necesaria para continuar su viaje o regresar a la República. Si la autoridad policial no le permite hacer la denuncia, podrá firmar una declaración jurada en un consulado.

Si sufre un accidente y/o se encuentra ante una catástrofe o emergencia natural, comuníquese con el Consulado más cercano o solicite a las autoridades intervinientes (policiales, sanitarias, etc.) que notifiquen al Consulado uruguayo sobre su situación.

Acceso a entradas

El proceso se gestiona exclusivamente a través del sitio oficial de la FIFA (fifa.com/tickets). Importante: un boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no garantiza la emisión de una visa ni el ingreso a Canadá, Estados Unidos o México.

Manejo de dinero y medidas de seguridad

-Viaje con varios medios de pago. La mayoría de los establecimientos acepta solo pago con tarjetas de crédito o débito, limitándose el efectivo a transacciones pequeñas.

-Recuerde notificar a su banco o a la entidad emisora de su tarjeta sobre su viaje, con el fin de evitar bloqueos preventivos por uso internacional o sospechas de fraude.

-Verifique que las páginas web que ofrecen servicios de hospedaje cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad.

-Desconfíe de ofertas con precios excesivamente bajos o que exijan pagos urgentes.

-No comparta datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

ES RESPONSABILIDAD DE CADA PERSONA CONOCER Y RESPETAR LAS LEYES LOCALES. EVITE SANCIONES. Respete en todo momento la legislación local, así como también las costumbres, la cultura y la religión del lugar donde se encuentra.

¿Qué puede hacer un Consulado uruguayo por usted?

-Expedirle documentación de viaje en caso de robo o extravío.

-Informarle sobre sus derechos y obligaciones en el país de estadía.

-Apoyarlo en caso de que sus derechos hayan sido vulnerados.

-Orientarlo en caso de emergencia.

-Asistirlo si se encuentra detenido u hospitalizado.

-Asesorarlo en lo relativo a su relación con autoridades locales.

-Proporcionarle información sobre médicos y hospitales en el país de estadía.

-Velar por el debido proceso en causa judicial y condiciones dignas de detención.

El Consulado no puede:

-Pagar boletos de avión o gastos de hotel, medicinas u otros servicios de salud como hospitalización.

-Ser garantía del pago de multas o deudas contraídas.

-Otorgar préstamos.

-Interceder para la liberación de una persona detenida por algún delito o infracción, u obtener trato preferente.

-Cubrir costos de procesos legales o abogados.

-Responsabilizarse por ventas fraudulentas. En especial, tome las mayores precauciones para la compra de sus entradas a los partidos.

-Solicitar ampliación de su estancia como turista.

-Regularizar ante las autoridades locales su situación migratoria.

Para asistencia desde Uruguay:

Oficina de Asistencia al Compatriota y Servicios a la Comunidad

Dirección: Cuareim 1384, entre Colonia y 18 de Julio

Teléfono: +598 2902 10 10 int: 76242 – 76244 – 76294 - 76237

Teléfonos de Emergencia: +598 98 051 052; +598 98 274 616

Por más información sobre contactos consulares acceder al sitio web de Ministerio de Relaciones Exteriores.